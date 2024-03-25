دبا الفجيرة ويونايتد يفوزان ويواصلان الزحف نحو صدارة "دوري الأولى"

حقق فريق دبا الفجيرة فوزا ثمينا عندما تغلب على ضيفه "جلف اف سي" بهدف نظيف سجله اللاعب عمر عامر في الدقيقة (60) من المباراة التي اقيمت الاحد ضمن منافسات الجولة 25 لدوري الدرجة الأولى معززا بذلك من حظوظه بالمنافسة على نيل إحدى بطاقتي الصعود لدوري المحترفين بعد أن أصبح رصيده 42 نقطة في المركز الثالث.

وفي مباراة مهمة أخرى فاز فريق يونايتد على التعاون بهدف نظيف سجله اللاعب الايفواري مالك اتاندا (45+1)، ليصبح رصيده 39 نقطة في المركز الخامس، وليواصل فريقا دبا الفجيرة ويونايتد الزحف نحو المقدمة سعيا لإحدى بطاقتي التأهل لدوري المحترفين.

وفاز الفجيرة على الجزيرة الحمراء 4-1، وسجل للفائز سلطان سبيل (46) والفرنسي سيدي حامد (64) وهدفين للاعبه الفنزويلي انجيل لزاما في الدقيقتين (90+6) و (90+7)، بينما سجل للجزيرة الحمراء البرازيلي جيلدو مالطا (58) ليصبح رصيد الفجيرة 36 نقطة في المركز السادس.

وفاز العربي على مسافي 2-1، وسجل هدفيه راشد عيسى (5) والبرازيلي جويل ايرنست (70) وسجل لمسافي عبدالله راشد (50) وبذلك اصبح رصيد العربي 35 نقطة في المركز السابع.