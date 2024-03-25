رياضيون: بينتو مطالب بتغيير صورة المنتخب قبل لقاء الإياب أمام اليمن غداً

أكد رياضيون أن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لم يكن مقنعاً فنياً في مباراته الأخيرة التي حقق خلالها فوزاً ثميناً على نظيره المنتخب اليمني بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثامنة في الدور الثاني من التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن الأخطاء لاسيما الدفاعية والهجومية لاتزال مستمرة، مطالبين مدرب المنتخب البرتغالي باولو بينتو بتغيير صورة «الأبيض» إلى الأفضل، وإيجاد الحلول المناسبة للأخطاء التي ظلت تتكرر من مباراة إلى أخرى، وذلك قبل مباراة الإياب المرتقبة غداً أمام اليمن، التي ستقام في منطقة الخبر بالمملكة العربية السعودية ضمن الجولة الرابعة، في حين يرى آخرون أن المنتخب يسير في الطريق الصحيح، بدليل تصدره لمجموعته بالعلامة الكاملة برصيد تسع نقاط، رغم أنه حالياً بحلة جديدة بعد ضم عناصر صغيرة في السن بحاجة إلى الصبر عليها حتى تكتسب الخبرة المطلوبة.

وأوضحوا: «يجب على المدرب بينتو أن يعمل على تصحيح الأمور داخل المنتخب سواء على صعيد ثبات التشكيل الأساسي أو ظهور الفريق بمستوى فني مقنع، وتفادي تكرار الأخطاء».

صورة باهتة

وقال المعلق الرياضي والمحلل الفني علي حميد: إن «الأمور الخاصة بالمنتخب منذ مشاركته الأخيرة في كأس أمم آسيا التي أقيمت في قطر لاتزال كما هي دون تغيير حتى الآن، كما أن الصور الباهتة للمنتخب لاتزال مستمرة رغم الفوز على اليمن».

وشدد على أهمية غرس روح الانتصار والقتال في الملعب لدى اللاعبين، مؤكداً أنه بخصوص المباراة المقبلة، يجب أن يكون هناك ثبات في التشكيل، وأن التشكيل الأنسب الذي يجب أن يخوض المباراة هو نفس التشكيل الذي أنهى المباراة الأخيرة، بجانب أهمية إحساس اللاعبين أكثر بالمسؤولية، معتبراً أن «المنتخب قادر على التأهل إلى الدور المقبل في هذه التصفيات، لكن السؤال الأهم هو ماذا سيفعل في المراحل المقبلة من التصفيات كونه سيواجه أقوى منتخبات آسيا؟».

وأشار علي حميد إلى أن صورة المنتخب تغيّرت نوعاً ما عندما دفع المدرب في آخر 20 دقيقة من عمر مباراة اليمن بكل من فابيو دي ليما وطحنون الزعابي، إذ خلق المنتخب فرصاً تمكن من إحداها سلطان عادل من تسجيل هدف الفوز.

ورأى علي حميد أن ركلة الجزاء التي احتسبت للمنتخب في مباراة الذهاب أمام اليمن لم تكن صحيحة.

علامة استفهام كبيرة

من جانبه، أكد مدير فريق كرة القدم بنادي النصر سابقاً والمحلل الفني خالد عبيد، أن هناك علامة استفهام كبيرة على أداء المنتخب رغم أنه يواجه منتخبات أقل منه في التصنيف، مشدداً على أهمية تغيير صور المنتخب إلى الأفضل من حيث الأداء والنتائج.

وأضاف خالد عبيد: «الكل شاهد ما حدث للمنتخب في كأس آسيا الأخيرة التي أقيمت في قطر، لذا فإن شكل وأداء (الأبيض) وكذلك أسلوب وطريقة اللعب التي يعتمدها المدرب لابد أن تتغير».

المنتخب في الطريق الصحيح

بدوره شدد المدرب الوطني في كرة القدم راشد عامر، على أن المنتخب حالياً يحقق الفوز ويتصدر مجموعته وهذا هو الأهم، مؤكداً أنه ورغم وجود أخطاء فإنه لا يريد أن يكون سلبياً، معتبراً أن «الأخطاء موجودة سواء في الخط الخلفي أو في خط الهجوم، وبالتأكيد فإن الجهاز الفني مطلع عليها، ومع مرور الوقت فإن هذه الأخطاء ستتلاشى».

ولفت راشد عامر إلى أنه «لو لم تكن هناك أخطاء فإنه ليس هناك عمل»، معتبراً أن العناصر الموجودة حالياً تعد في النهاية، هي خيارات المدرب، وأكد أن المنتخب في هذه المرحلة أدى المطلوب، لكن المرحلة المقبلة بحاجة إلى جهد أكبر.

وقال: «يجب ألا يتم تقييم عمل المدرب من مباراة واحدة وإنما خلال مرحلة كاملة».

وأضاف: «المنتخب حالياً يمر بمرحلة جديدة كونه يضم عدداً كبيراً من اللاعبين الشباب على حساب العناصر الكبيرة مثل علي مبخوت وبندر الأحبابي، لذا فإن هذه العناصر الجديدة بحاجة إلى وقت كافٍ، ورغم أن هذه العناصر تعد صغيرة في السن، لكن لديها الموهبة ومع مرور الوقت ستكتسب الخبرات الكافية».