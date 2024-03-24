بعثة المنتخب تُغادر إلى السعودية غداً استعدادا لمواجهة اليمن

تُغادر بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم فجر يوم غد إلى مدينة الخبر بالسعودية، استعداداً لمواجهة منتخب اليمن في إياب التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2026، وذلك يوم الثلاثاء المقبل على استاد الأمير سعود بن جلوي.

وكان المنتخب بدأ تحضيراته لمواجهة الإياب منذ اليوم التالي لمواجهة الذهاب التي حقق فيها الأبيض الفوز بهدفين لهدف أحرزهما علي صالح وسلطان عادل.

وسيجري منتخبنا مرانه الأساسي غداً على ملعب المباراة، ويسبق المران عقد الاجتماع الفني والمؤتمر الصحفي بحضور المدرب باولو بينتو وأحد اللاعبين.