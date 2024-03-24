دائرة الثقافة بطلا لمهرجان كلباء الرمضاني

فاز فريق دائرة الثقافة ببطولة كرة القدم ضمن مهرجان كلباء الرمضاني والذي نظمه نادي اتحاد كلباء الرياضي الثقافي تحت شعار رياضة وثقافة ومجتمع واستمر لمدة تسعة أيام.



وتوج الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة خورفكان - رئيس النادي ورئيس مجلس الإدارة راشد سعيد الكندي، الفائزين الاوائل وذلك في ختام المهرجان الرمضاني الذي تميز بدقة تنظيمه وحضوره الجماهيري والروح الرياضية العالية التي سادت اجوائه تزامنا مع نفحات شهر رمضان المبارك الروحانية.

وشهد الحفل الختامي تكريم أحد مؤسسي الرياضة في كلباء حارب سعيد جمعه الصواية، بينما تم تكريم الفريق البطل بالميداليات الذهبية وكأس البطولة وجائزة مالية 30 ألف درهم.

وفي شأن متصل تم تكريم والدي لاعب التايكواندو حسن المطروشي تثمينا للعطاء المميز، وفي تفاصيل الجوائز الفردية نال إداري بلديه كلباء عبدالله سعيد جائزة أفضل إداري، بينما فاز مدرب دائرة الثقافة خالد الشحي بجائزة أفضل مدرب، وفازت اللاعب عادل حسن بجائزة أفضل حارس مرمى بينما حصل اللاعب علي أحمد بن حيدر جائزة لاعب المستقبل وطلال درويش جائزة هداف البطولة ولاعب فريق دائرة الثقافة البرازيلي بسارا على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وحرصت اللجنة المنظمة على تقديم عدد من الجوائز المجتمعية للمتميزين حيث تم تكريم مركز شرطة كلباء الشمال بجائزة أفضل جناح متفاعل مع الجمهور وحصل مجلس أولياء الأمور الطلاب والطالبات بمدينة كلباء على جائزة أفضل جناح قدم الورش.

بدوره ثمن رئيس مجلس إدارة النادي راشد الكندي الجهود التي بذلتها اللجنة المنظمة في انجاح المهرجان ووجه بدراسة واعتماد برامج وخطط مبكرة من أجل تنظيم المهرجان كل عام.

كما اشاد رئيس اللجنة العليا للمهرجان عبد الرحمن الدرمكي باللجان الفنية والادارية والمنظمة مثمنا دورها وجهود لجنة التحكيم متحدثا أن المهرجان استكشف لاعبين جدد يمكن الاستفادة منهم مستقبلا.