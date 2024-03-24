ختام "بطولة شركاء رابطة المحترفين"

اختتمت مساء أمس منافسات النسخة الثانية لـ"بطولة شركاء رابطة المحترفين الإماراتية"، والتي أقيمت بفندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال بأبوظبي، وسط مشاركة واسعة من شركاء ورعاة الرابطة.

وحظيت البطولة التي أقيمت على مدار يوم واحد. وتوج فريق رابطة المحترفين بلقب البطولة بفوزه على منافسه فريق طيران الإمارات في النهائي 1-0، وشارك في مراسم التتويج طارق الشبيبي عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، ووليد الحوسني المدير التنفيذي للرابطة، ومحمد ماجد السويدي مدير قناة الشارقة الرياضية، بجانب ممثلي شركاء رابطة المحترفين الإماراتية.