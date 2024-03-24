تغيير موعد مباراة لدبا ورأس الخيمة في دوري الشباب

علمت "الامارات اليوم" ان لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم غيرت موعد المباراة التي ستجمع دبا الفجيرة مع رأس الخيمة ضمن منافسات دوري الشباب تحت 21 سنة، لتقام بتاريخ يوم 31 الجاري، بدلا من الموعد المحدد يوم 30 كما هو مثبت في الموقع الالكتروني، وذلك لتقاطع هذه المباراة مع مباراة اخرى ستجمع دبا الفجيرة مع الظفرة ضمن منافسات الجولة 26 لدوري الدرجة الاولى وتقام في منطقة الظفرة.

ويأتي سبب تعديل الموعد لمنح فرصة لاسرة النادي للتواجد والاحتفال بفوز الفريق بالبطولة. ويذكر ان فريق دبا الفجيرة حسم الفوز بدرع دوري الشباب لتحت 21 سنة قبل اربع جولات من ختام البطولة.