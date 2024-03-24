مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2024 يقدم جدول فعاليات حافلاً بالأنشطة الترفيهية والتشويق

تنطلق الدورة الثالثة من "مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2024" الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في الفترة من 19 أبريل إلى 5 مايو المقبل، ليقدم برنامجاً مليئاً بالفعاليات التي تُقام في مختلف أنحاء المدينة، بهدف تعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة في مجال الرياضات الرقمية على مستوى المنطقة والعالم.

وتشكل دورة العام الحالي من المهرجان أكبر احتفالية بالألعاب والرياضات الرقمية، بما تضمه من تجارب مشوقة ومنافسات رياضية رقمية، وأفكار متطورة في مجال الألعاب والترفيه العائلي، حيث تحتفي بثقافة الألعاب والرياضات الرقمية وتقدم تجارب ألعاب وبطولات متميزة عديدة، وتتيح للجمهور استكشاف منتجات الألعاب المتطورة والألعاب التي تم إصدارها حديثاً، بالإضافة إلى لقاء نجوم الألعاب الإقليميين والعالميين والمشاركة في مسابقات الرياضات الرقمية المتنوعة وغيرها من الأنشطة والفعاليات.

معرض" GameExpo"

ويشهد المهرجان عودة فعاليات معرض" GameExpo" وهو أحد أبرز فعاليات المهرجان، ويُقام في الفترة من 3 حتى 5 مايو في مركز دبي التجاري العالمي بقاعتي زعبيل 5 و6، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بلعب أحدث الألعاب مع الأصدقاء ومشاهدة البطولات المشوقة مباشرةً، وكذلك الحصول على معدّات ألعاب جديدة، والتفاعل مع نجوم الألعاب الإقليميين والعالميين. وتتوفر تذاكر دخول المعرض حالياً مع خصم 25 بالمئة على الحجز المبكر.

كما يمكن للجمهور أيضاً الاستمتاع بعرض لثقافة موسيقى البوب في الألعاب، وذلك بمنطقة The Narrows، حيث سيقدم مجموعة من فناني الشرق الأوسط الصاعدين وذوي الخبرة أحدث أعمالهم عبر مجموعة من الوسائط، ويتطلعون لمعرفة ترشيحات الضيوف، وكذلك التواصل مع الفنانين الآخرين والجمهور.

ويقدم المعرض تجربة لا تنسى للجميع، حيث يمكن للعائلات المشاركة في منافسات الألعاب في منطقة العائلات الجديدة، فيما تضم منطقة Electric Avenue مجموعة مختارة من تجار التجزئة المتخصصين في مجال الإلكترونيات الذين يعرضون أحدث المعدّات، ومنطقة الألعاب التي سيتم فيها الكشف عن أحدث الإصدارات.

ويشمل جدول الفعاليات الخاص بالمعرض أيضاً أنشطة متنوعة مثل بطولة دبي للأزياء التنكرية، وبطولات الرياضات الإلكترونية، وتحديات Minecraft العائلية، التي يمكن لضيوف المعرض المشاركة فيها على مدار ثلاثة أيام.

وتبدأ أسعار التذاكر من 21.75 درهم لتذكرة الدخول ليوم واحد، أو يمكن للزوار الحجز للحضور لمدة ثلاثة أيام كاملة مع تذاكر عطلة نهاية الأسبوع بأسعار تبدأ من 44.25 درهم لفترة محدودة. كما يمكن للعائلات المكونة من شخصين بالغين وطفلين الاستفادة من عرض الحجز المبكر والحصول على تذكرة يومية بأسعار تبدأ من 89.25 درهم أو تذكرة دخول لمدة ثلاثة أيام بأسعار تبدأ من 224.24 درهم. وتتوفر تذكرة دخول كبار الشخصيات ليوم واحد يومي السبت والأحد بأسعار تبدأ من 269.25 درهم وتشمل الدخول إلى فعالية Play Beyond ولقاء المؤثرين في مجال الألعاب والدخول إلى VOX Premium Row، وأولوية الجلوس، وقسيمة مأكولات ومشروبات بقيمة 100 درهم. يمكن الحصول على تذاكر الدخول من خلال الرابط.

قمة GameExpo

كما يشهد المهرجان أيضا عودة قمة GameExpo المدعومة من Pocket Gamer Connects يومي 1 و2 مايو في مركز دبي التجاري العالمي لتجمع أكثر من 1800 من خبراء الصناعة والعلامات التجارية من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الناشرون والمطورون ومزودو الخدمات والمستثمرون الذين يشاركون خبراتهم ضمن مجموعة من الجلسات الحوارية والنقاشات والندوات المليئة بالأفكار. وتتضمن القمة التي تُقام في قاعة زعبيل 4 بمركز دبي التجاري العالمي ويمكن دخولها عن طريق شراء التذاكر، برنامجاً مليئاً بالأنشطة بما في ذلك Publisher Speedmatch وInvestor Connector و Big Indie Pitch، مما يساعد محترفي الصناعة على التواصل مع بعضهم البعض وتبادل الأفكار والخبرات. يمكن الحصول على تذاكر الدخول من خلال الرابط.

بطولة دبي للأزياء التنكرية

وضمن فعاليات المهرجان، تتيح بطولة دبي للأزياء التنكرية للمبدعين من الجمهور، فرصة عرض تصاميمهم الخاصة بأزياء شخصيات الألعاب الشهيرة مع إمكانية الفوز بجوائز رائعة. كما يمكن المشاركة في عرض أزياء يوم 3 مايو، والذي يمنح كل منهم ثلاث ثوانٍ فقط لعرض إبداعاتهم أمام لجنة التحكيم. وسيتنافس المشاركون يوم 4 مايو للحصول على لقب بطولة دبي للأزياء التنكرية. وسيتم تتويج الفائزين في ثلاث فئات هي الأطفال، والحرف، والأداء.

منافسات Play Beyond

كما يمكن لعشاق الألعاب مشاهدة لاعبيهم المفضلين وهم يتنافسون وجهاً لوجه يومي 4 و5 مايو ضمن منافسات Play Beyond في مركز دبي التجاري العالمي، حيث يتنافس فريقان يضم كل منهما أربعة من نجوم الألعاب في عرض مباشر لأفضل مواهب الألعاب. ويمكن للجمهور من حاملي تذاكر كبار الشخصيات لقاء نجوم الألعاب المفضلين لديهم والمشاركين في المنافسات.

بطولات رمضانية

يشارك 6000 لاعب طوال شهر رمضان المبارك في دوري GameCentric الرمضاني، الذي يضم منافسات مميزة تُقام عبر الإنترنت مع جوائز تصل إلى 20000 درهم. وسيواجه المشاركون زملاءهم الموهوبين في مجال الألعاب، وكذلك أبرز المؤثرين في هذه البطولة المميزة التي تُقام جولاتها النهائية مباشرةً عبر الإنترنت.

كما يمكن لمحبي الألعاب التنافس في لعبة League of Legends من 11 حتى 14 أبريل مع إجمالي جوائز بقيمة 6000 درهم. للتسجيل، يرجى زيارة GameCentric.

ويمكن للاعبين المشاركة في بطولة PC Cafe Master Cup 2024، حيث تستضيف ثمانية من مقاهي الألعاب في مختلف أنحاء المدينة منافسات ممتعة بإجمالي جوائز تبلغ 15000 درهم. وسيتنافس رواد مقاهي الألعاب في مختلف أنحاء المدينة في تصفيات 5v5 Valorant التي تُقام للمرة الأولى على الإطلاق. وستمثل الفرق المتأهلة مقهى الألعاب الخاص بها في المنافسة النهائية للحصول على لقب أفضل مقهى لألعاب الحاسوب في دبي.

فعاليات تعليمية

ويقدم المهرجان للطلاب فرصة اكتساب المعرفة وتعزيز مهاراتهم الرقمية من خلال مسابقة «Microsoft MakeCode» وتحدي «Minecraft» التعليمي، والذي سيتم إذاعة الجولة النهائية منه على الهواء مباشرةً يوم 1 مايو المقبل. وستساعد الجلسات الحوارية التي تقام في المدارس والجامعات بمشاركة خبراء الصناعة، اللاعبين الشباب الطموحين على تعزيز مهاراتهم والحصول على المزيد من الأفكار والتصورات حول صناعة الألعاب والرياضات الرقمية، في ما توفر البطولات داخل المدارس للطلاب فرصة رائعة للمشاركة في الألعاب الشهيرة مثل Rocket League وFortnite، كما أنه بإمكان طلاب الجامعات المشاركة والتنافس في لعبتي EAFC 24 وValorant. ويمكن لطلاب الجامعة التسجيل للمشاركة في المنافسات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني gamecentric.io/def24.

وسيمنح "يوم اللاعبين" في مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية الطلاب والمعلمين فرصة إظهار قدراتهم الإبداعية من خلال ارتداء ملابس شخصيات الألعاب المفضلة لديهم في المدرسة، وذلك يوم 26 أبريل. وستوفر الأيام المدرسية المخصصة للطلاب تجربة مباشرة في معرض GameExpo يومي 1 و2 مايو، حيث يمكنهم المشاركة في المعارض التفاعلية وعروض الألعاب وغيرها. ويتم تقديم البرنامج التعليمي الخاص بمهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية مجاناً للمدارس والجامعات المشاركة.

وتستضيف الجامعة الأمريكية في دبي "يوم جوجل للألعاب" في 25 أبريل، والذي يُقام للمرة الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويجمع قادة القطاع الحكومي والصناعة وشركة جوجل لتقديم جلسة تعليمية مجانية مدتها نصف يوم للطلاب. ويمكن للطلاب متابعة قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بمهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية للحصول على رابط التسجيل المجاني الذي سيكون متاحاً بعد عيد الفطر.

يرجى زيارة https://www.dubaiesportsfestival.com/en/home.html لمزيد من المعلومات والتسجيل للحصول على آخر المستجدات حول تذاكر الدخول إلى مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2024.

لإكمال التسجيل في بطولات الجامعات والنقاشات المهنية والزيارات المجانية لمعرض GameExpo وللدخول إلى مسابقة Microsoft MakeCode، يرجى الضغط هنا: رابط التسجيل.