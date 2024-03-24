دورة الشارقة الرمضانية للصالات تصل إلى "نصف النهائي"

حسمت دورة الشارقة الرمضانية للصالات تسمية أطراف الفرق المتأهلة للدور نصف النهائي للبطولة والتي تنظمها اللجنة التنفيذية للصالات وتقام في ملاعب نادي البطائح وذلك بتأهل فريق مجلس الشارقة الرياضي بعد فوزه على اتلتيكو جونيور (9-0)، بينما تأهل فريق هيئة الشارقة للدفاع المدني بعد فوزه على نجوم المستقبل (6-0).

كما وتأهل فريق شرطة الشارقة بعد فوزه على فريق روح التحدي بنتيجة (6-1) وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي، ونجح فريق شرطة دبي أيضا في التأهل بفوزه على العبقري (6-1).

وعبر مدرب فريق شرطة الشارقة عدنان الهولي عن سعادته بتنظيم البطولة والتي اشتملت على مباريات جديدة عكست شغف لاعبي كرة الصالات بخوض المباريات في شهر رمضان المبارك، ومثمنا جهود اللجنة التنفيذية للصالات تنظيم البطولة بشكل مميز ومبينا ان هدف فريقه الفوز بالبطولة.