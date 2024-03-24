انتصاران ثمينان للعروبة والظفرة في دوري الأولى

أضاف فريق العروبة فوزاً جديداً عزز من خلاله صدارته لدوري الدرجة الأولى بعد أن فاز على فريق سيتي 2-1، في المباراة التي اقيمت مساء السبت ضمن منافسات الجولة 25 للدوري، ليصل رصيد العروبة بذلك إلى 58 نقطة في المركز الأول بينما تجمد رصيد سيتي عند 10 نقاط في المركز ما قبل الأخير.

سجل أهداف العروبة البرازيلي سايمو دي باروس في الدقيقة (52) والنيجيري محمد ديوب (90+3)، وسجل لفريق سيتي الايطالي أشرف لزعر (59).

وفاز الظفرة على مضيفه الرمس بثلاثية نظيفة ليصبح رصيده 40 في المركز الثالث والرمس اخيرا بـ 10 نقاط، حيث سجل اهداف الظفرة الانجليزي بينيك أفوب (13)، ووليد عمبر(22)، البرازيلي فيكتور سانتوس (45+3).

وتعادل مصفوت مع الحمرية بدون اهداف وأصبح رصيد الحمرية 27 نقطة في المركز 11، ووصل فريق مصفوت إلى 21 نقطة في المركز 16.

ونجح جلف يونايتد من التعادل مع الذيد 2-2، اذ سجل للذيد الجامايكي لامار اونيل (15)، والايراني سيد بوريا (90+4) بينما سجل لفريق جلف يونايتد الانجليزي جاك شيلس (77)، والكاميروني سيدريك نانا (83)، وبهذه النتيجة أصبح رصيد جلف يونايتد 21 نقطة في المركز 14 بينما اصبح رصيد الذيد 26 نقطة في المركز 12