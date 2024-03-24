محمد حسين: واثقون بالعودة القوية لعجمان في الفترة المقبلة

رفض مدرب فريق عجمان، الروماني دانيال إيسيلا، خوض أي مباراة ودية، خلال فترة التوقف الحالية، مكتفياً بالتدريبات اليومية التي يُجريها على ملعبه، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ثلاثة أيام، استعداداً لمواجهة كلباء في الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين، المقررة الجمعة المقبل. ويسعى عجمان بشدة لتحقيق الفوز للابتعاد عن تهديد الهبوط في المراكز الأخيرة للدوري، حيث لديه حالياً 14 نقطة في المركز 12. وشدد مدير فريق عجمان، محمد حسين في حديثه لـ«الإمارات اليوم» على أنهم «واثقون من العودة القوية لعجمان إلى طريق الانتصارات في الفترة المقبلة».

وكان إيسيلا اشتكى، عقب الخسارة من العين برباعية في الجولة الماضية، من افتقاد لاعبيه للياقة المباريات بعد تأجيل مباراة بني ياس في فترة سابقة. وغاب عن التدريبات عصام فائز الذي يشارك مع المنتخب حالياً في تصفيات المونديال، وكذلك البحريني علي مدن الملتحق بمنتخب بلاده.

وقال محمد حسين: «المدرب فضّل عدم خوض أي مباراة ودية، وذلك للتركيز على تصحيح الأخطاء التي حدثت في مباراة العين، رغم الاقتناع بأن الفريق قدم مباراة جيدة، خصوصاً في الشوط الثاني، ولولا بعض القرارات التحكيمية التي احتسبت الهدف الثالث للعين من خطأ واضح لكان للنتيجة أن تخرج بشكل آخر».

وأضاف: «نحن راضون عن الأداء في معظم المباريات الأخيرة، وإن كان الحظ لم يُحالفنا في بعض النتائج، لكننا على ثقة بعودة الفريق، لأننا نملك المقومات التي تؤهلنا لذلك، والفريق مصمم على تقديم أفضل ما لديه في المباريات المتبقية».

. عجمان في المركز12 بترتيب الدوري بـ14 نقطة.