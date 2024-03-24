«يد» مليحة تصافح العين

فرض فريق مليحة التعادل على مضيفه العين (25-25)، أول من أمس، في افتتاح الجولة الـ10 من منافسات الدور التمهيدي لبطولة الدوري العام التي سجلت فوز الجزيرة على مضيفه الوصل (31-26).

وجاءت مباراة العين ومليحة متقاربة المستوى، بعد شوط أول أنهاه «الزعيم» متقدماً بفارق هدف وحيد بنتيجة (11-10)، قبل أن يفرض مليحة التعادل خلال مجريات الشوط الثاني وإنهاء المباراة (25-25).

بدوره، عانى الجزيرة للخروج بنتيجة التعادل أمام الوصل مع نهاية الشوط الأول (13-13)، قبل أن يتمكن لاعبو «فخر أبوظبي» من الابتعاد بالفارق خلال الشوط الثاني وحسم المباراة (31-26).

ومنح الفوز فريق الجزيرة الدخول في شراكة مؤقتة مع الشارقة بصدارة الترتيب (22 نقطة)، مع بقاء مباراتين لـ«الملك»، فيما تقدم العين للمركز الثالث (21 نقطة)، بفارق نقطة واحدة عن شباب الأهلي، وحافظ مليحة على مركزه الخامس برصيد 19 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن الوصل، ويحتل دبا الحصن والنصر المركزين السابع والثامن برصيدي 13 و11 نقطة على التوالي.