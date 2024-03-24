رمسـة مـلاعب

لاعب

يبحث نادٍ في دوري الدرجة الثانية حل أزمته، بعدما تعاقد مع لاعب في فترة الانتقالات الشتوية، ولكنه لم يقنع الجهاز الفني للفريق، على الرغم من إمكاناته الكبيرة.

خصم

يتعرض لاعب لخصم من راتبه بقيمة 500 درهم، مقابل كل غياب عن تدريب ناديه، لكن اللاعب يحاول تعويض ذلك بالمشاركة في دورة رمضانية يتقاضى فيها عن كل مباراة 1000 درهم.

إشادة

ظهر عضو مجلس إدارة اتحاد لعبة فردية سابق في اجتماع أخير للاتحاد، وبدأ في الإشادة بإنجازات المجلس الحالي، على الرغم من أنه كان من أكثر المعارضين لمجلس الإدارة في فترة سابقة.