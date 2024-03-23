الجزائري حمزة ياسين بطلاً لـ «درّاجات ند الشبا»

أحرز الجزائري حمزة ياسين لقب سباق الدرّاجات الهوائية للفئة المفتوحة للرجال لمسافة 74 كيلومتراً، الذي أقيم أول من أمس ضمن فعاليات النسخة الـ11 من «دورة ند الشبا الرياضية». وحضر منافسات اليوم الأول للدرّاجات الهوائية، الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للدورة، وعدد من المسؤولين.

وتفوق حمزة ياسين في السباق الذي شارك فيه أكثر من 700 درّاج، بينما حلَّ في المركز الثاني المغربي السعيد أبوالواش، وثالثاً الإماراتي محمد المطيوعي.

وفي فئة كبار المواطنين والمقيمين، فاز البريطاني جون شاون كاري بالمركز الأول، وهيمن الإماراتيون على المراكز الأولى لفئة أصحاب الهمم (دراجة الطريق)، حيث جاء أولاً عبدالله البلوشي، وثانياً أحمد البدواوي، وثالثاً سالم الجنيبي. وعاد لقب فئة أصحاب الهمم (المكفوفين) إلى الإماراتي عبدالرحمن البستكي. وفاز بالمركز الأول في فئة أصحاب الهمم (دراجة اليد)، العُماني سامي سعيد.

وانطلقت، أول من أمس، بطولة الكرة الطائرة، وشهدت فوز فريق فهود زعبيل على «زعبيل 1» بثلاثة أشواط نظيفة، وكذلك فاز الإمبراطور على العميد بثلاثة أشواط لشوط. ويلتقي مساء اليوم، فهود زعبيل مع العميد، بينما يواجه «زعبيل 1» الإمبراطور.

وفي كرة السلة على الكراسي المتحركة المقامة بنادي دبي لأصحاب الهمم، فاز فريق هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» على «بلدية دبي» بنتيجة (25-16)، و«الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بدبي» على «القيادة العامة لشرطة دبي» بنتيجة (28-25)، ليتصدر «الاتحادية للهوية» المجموعة الأولى بست نقاط ويقترب من نصف النهائي. ويتصدر المجموعة الثانية فريق ماي دبي بخمس نقاط، بعد الفوز على «مركز ورزيدنس البستان» بنتيجة (26-22)، كما فاز «مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف» على «هيئة تنمية المجتمع» بنتيجة (26-5). وتنطلق اليوم بطولة شد الحبل بمشاركة 660 لاعباً يمثلون 44 فريقاً يتنافسون في ثلاث فئات، وتقام داخل مجمع ند الشبا الرياضي.