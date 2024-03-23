ليما وخالد عيسى أكثر لاعبي المنتخب مشاركة في الدوري.. وتوحيد الأقل

كشفت إحصائية رسمية رصدتها «الإمارات اليوم» من الموقع الرسمي لرابطة المحترفين، أن لاعب الوصل فابيو دي ليما وحارس مرمى العين خالد عيسى يعتبران الأكثر مشاركة بالتشكيلة الأساسية مع فريقيهما في دوري أدنوك للمحترفين مع ختام الجولة 16، وذلك من بين 26 لاعباً تم اختيارهم في القائمة الأخيرة للمنتخب الوطني، التي أعلنها المدرب البرتغالي باولو بينتو لمباراة اليمن التي أقيمت الخميس الماضي، وانتهت بفوز «الأبيض» 2-1، وكذلك مباراة الإياب المرتقبة معه، بعد غدٍ، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة لحساب المجموعة الثامنة في الدور الثاني للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ولعبت ستة فرق 16 مباراة في الدوري حتى الآن هي: الوصل والوحدة والشارقة والنصر وخورفكان واتحاد كلباء، في حين لعبت ثمانية فرق 15 مباراة من أصل 16 ولدى كل منها مباراة مؤجلة وهي: العين وشباب الأهلي والجزيرة والبطائح وبني ياس وعجمان والإمارات وحتا.

ووفقاً للإحصائية فإن كلاً من خالد عيسى وليما شاركا بشكل أساسي في 15 مباراة مع فريقيهما بالدوري، إذ بلغ عدد الدقائق التي لعبها خالد عيسى 1317 دقيقة، فيما لعب ليما 1336 دقيقة متصدراً بذلك قائمة أكثر اللاعبين المختارين للمنتخب حضوراً مع فريقه في الدوري من حيث عدد دقائق اللعب.

وفي المقابل، فإن حارس مرمى الشارقة خالد توحيد الذي تم اختياره ضمن قائمة المنتخب الأخيرة لم يخض حتى الآن أي مباراة مع الشارقة في دوري أدنوك للمحترفين، وإنما يشارك في دوري تحت 21 سنة.

وكشفت الإحصائية أيضاً أن هناك ثلاثة لاعبين شاركوا مع فرقهم أساسيين في 14 مباراة هم: زايد سلطان (الجزيرة) وعلي صالح (الوصل) وخالد الهاشمي (العين)، فيما شارك لاعب واحد فقط هو حارس مرمى الجزيرة علي خصيف أساسياً مع فريقه في 13 مباراة، ولاعبان فقط شاركا بشكل أساسي مع فريقيهما في 12 مباراة هما: خليفة الحمادي (الجزيرة)، وماجد راشد (الشارقة)، فيما شارك ثلاثة لاعبين مع فرقهم أساسيين في 11 مباراة هم: عبدالله إدريس (الجزيرة)، ويحيى الغساني وحارب عبدالله سهيل (شباب الأهلي)، وشارك لاعبان في القائمة الجديدة للمنتخب مع فريقيهما بشكل أساسي في 10 مباريات للدوري هما: عصام فائز (عجمان) وأحمد جميل (شباب الأهلي)، وشارك لاعب العين يحيى نادر أساسياً مع فريقه في تسع مباريات في الدوري.

وعلى صعيد لاعب الشارقة خالد الظنحاني فقد شارك أساسياً مع فريقه في سبع مباريات، ولاعب الوصل علي سالمين في ست مباريات، فيما شارك ثلاثة لاعبين في خمس مباريات بشكل أساسي مع فرقهم هم: عبدالله حمد (الوحدة)، وسلطان عادل (اتحاد كلباء)، ومحمد العطاس (الجزيرة).

ووفقاً للإحصائية، فإن لاعب الجزيرة زايد العامري رغم أنه تواجد مع فريقه في أربع مباريات لاعباً بديلاً فإنه لم يشارك أساسياً بأي مباراة في الدوري هذا الموسم حتى الآن، وبلغت دقائق اللعب التي خاضها مع فريقه 12 دقيقة فقط، علماً أن اللاعب يشارك مع فريقه بدوري تحت 21 سنة، أما لاعب العين حازم عباس فقد شارك مع فريقه لاعباً بديلاً في خمس مباريات في الدوري لكنه لم يشارك أساسياً في أي مباراة حتى الآن، وبلغت دقائق اللعب التي خاضها مع العين 52 دقيقة.

وشارك لاعب الوصل كايو كانيدو أساسياً مع فريقه في مباراتين فقط على الرغم من أنه شارك لاعباً بديلاً في 15 مباراة في الدوري، فيما شارك ثلاثة لاعبين أساسيين في ثلاث مباريات فقط لكل منهم، هم: محمد عباس (العين)، وبدر ناصر (شباب الأهلي)، وطحنون الزعابي (الوحدة).

معتز عبدالله: بينتو الأكثر معرفة بالعناصر المختارة

أكد المدرب الوطني معتز عبدالله، أن مدرب المنتخب الوطني، البرتغالي باولو بينتو، يعد الأكثر معرفة بلاعبيه من خلال متابعته لهم واختيار الأفضل لخدمة المنتخب في المرحلة المقبلة، خصوصاً بعد المشاركة الأخيرة في كأس آسيا.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «هؤلاء اللاعبون هم في الأساس لاعبو منتخب، ولا يهم بالنسبة للمدرب بينتو إن كان اللاعب قد شارك مع ناديه من عدمه».

وأضاف: «بعد المشاركة الأخيرة للمنتخب في كأس آسيا التي كانت مخيبة للآمال فإن بينتو يكون قد تعرف إلى كل لاعبي الدوري، لذلك فإنه من يتحمل مسؤوليته كونه الأكثر معرفة باللاعبين المختارين».

وتابع: «مقارنة بالسنوات الأربع الماضية وحالياً فإن المنتخب أظهر في الفترة الأخيرة شكلاً أفضل من السابق، خصوصاً أن المنتخب ضم وجوهاً شابة جديدة فرضت نفسها».

وأكمل: «بالنسبة لاختيار خالد توحيد فإن أعمار حراس مرمى المنتخب متقاربة نوعاً ما ويعتبرون كباراً في السن، لذلك جاء اختيار حارس شاب حتى يستفيد من خبرة كبار الحراس».

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