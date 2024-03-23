تحكيم نسائي في «كأس منصور بن زايد»

أدار طاقم تحكيم دولي نسائي مكوّن من الحكمتين المواطنتين خلود الزعابي وروضة المنصوري، مباريات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى، ضمن منافسات بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2024، التي تقام خلال شهر رمضان، على ملعب «فندق قصر الإمارات» في أبوظبي.

وأكدت اللجنة المنظمة في بيان أمس، حرصها على وجود العنصر النسائي في البطولة، تزامناً مع «يوم الأم العالمي»، مشيدة بأداء الطاقم التحكيمي، وقالت: «تمت إدارة المباراتين بشكل رائع».

وفي المنافسات، تأهل فريق المركز الوطني للمناصحة إلى الدور ربع النهائي، متصدراً المجموعة الثانية، بتعادله 1-1 مع مكتب الشؤون الخاصة، أول من أمس.

ووصل المركز الوطني للمناصحة إلى النقطة السابعة، من فوزين وتعادل، فيما ودّع مكتب الشؤون الخاصة البطولة «4 نقاط»، إذ حل ثالثاً، بعدما نال قطاع الخدمات المساندة البطاقة الثانية، عقب فوزه على نادي سيتي غولف بسداسية نظيفة، ليحتل المركز الثاني بست نقاط، فيما تذيل سيتي غولف الترتيب برصيد خالٍ من النقاط.

وحصل لاعب المركز الوطني للمناصحة علي محمد الحمادي، على جائزة أفضل لاعب في المباراة الأولى، فيما نال نغاسا كينويا، من قطاع الخدمات المساندة، نجومية اللقاء الثاني.

من جهته، أشاد لاعب الوحدة والمنتخب الوطني السابق، حيدر آلو علي، بأجواء البطولة، بعدما حضر ختام الجولة الثالثة للمجموعة الثانية. وقال في تصريحات صحافية: «تعد (كأس منصور بن زايد) من أهم الأحداث الرياضية، وتتميز بمستوى عالٍ من المنافسة والتشويق، ولها اسمها وتعرف بكونها بطولة جذابة، تضم فرقاً قوية».

مفاجآت وجوائز

قالت اللجنة المنظمة إن جمهور البطولة سيكون على موعد مع العديد من المفاجآت، ابتداءً من الأدوار الإقصائية، يوم الإثنين المقبل وصولاً إلى النهائي، حيث تم رصد الجوائز القيمة والمفاجآت للجمهور.

. اللجنة المنظمة حرصت على وجود العنصر النسائي في البطولة تزامناً مع «يوم الأم العالمي»