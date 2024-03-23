تذاكر

اعتبر خبراء رياضيون عملية توزيع التذاكر للجمهور بشكل مجاني لدخول بعض المباريات أنها لا تخدم تطور اللعبة، وتقلل من مستوى التسويق، داعين إلى الحد منها، خصوصاً أن أسعار التذاكر رخيصة وفي متناول الجميع.

ضغط

أخبر لاعب في نادٍ منافس بدوري الدرجة الأولى، إداري الفريق بأن كثرة التعليمات التي تصدرها إدارة النادي تشكل ضغطاً نفسياً عليه وعلى زملائه اللاعبين، مؤكداً أنها ستؤثر أيضاً في نتائج المباريات.

لاعبون

استغرب مدرب مشاركة لاعبين مهمين بأحد أندية الدرجة الأولى في دورة رمضانية، وذلك قبل يومين من خوض فريقهم مباراة مهمة في الدوري، موضحاً أنه لا يستطيع معاقبتهم إدارياً، نظراً لأهميتهم، والاعتماد عليهم في المباريات.

«لوك»

ظهر مهاجم فريق العين، الدولي التوغولي لابا كودجو، بمظهر جديد، إذ قص شعره بالكامل بعكس ما اعتادته الجماهير، وكانت آخر مرة ظهر بها اللاعب بالطريقة نفسها عقب وفاة والده قبل سنوات.

«عموري»

علمت «الإمارات اليوم» أن أحد أندية المقدمة كان يخطط للتعاقد مع اللاعب عمر عبدالرحمن (عموري) قبل انتهاء فترة السماح للاعبين غير المرتبطين بنادٍ، لكن التحركات توقفت قبل الوصول لمرحلة التواصل مع اللاعب.

ترشيح

رشّح مشجعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاعباً أجنبياً لضمه لفريق ناديهم خلال الموسم الجديد، ليحل مكان اللاعب الأجنبي الحالي الذي وصفوه بأنه لم يقدم المردود الإيجابي منذ تعاقد النادي معه بداية الموسم الحالي.

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