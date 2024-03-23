البطائح يكسب «فاصلة السلة» أمام الوصل

انتزع فريق البطائح آخر بطاقات التأهل إلى نصف نهائي بطولة الدوري العام لكرة السلة، عقب فوزه على مضيفه الوصل بنتيجة (74-68)، في المباراة الثالثة والفاصلة ضمن الدور التكميلي للبطولة.

ويقضي نظام البطولة بأن يقام الدور التكميلي المؤهل إلى نصف النهائي، بنظام «بست أوف 3»، مع منح أفضلية الفوز التلقائي في مواجهة الذهاب للفريق الذي حل في مركز متقدم في ختام الدور التمهيدي للمسابقة، وهو ما استفاد منه الوصل صاحب المركز الرابع في ختام «التمهيدي»، بدخوله لقاء البطائح بالتقدم (1-0) على صعيد الانتصارات، إلا أن أفضلية الوصل تلاشت بعدما نجح البطائح في إحياء آماله بمعادلة السلسلة بفوزه في لقاء الإياب مساء الأحد الماضي بنتيجة (75-74)، وفرض مباراة ثالثة فاصلة، عرف من خلالها «الراقي» كيفية العبور إلى المربع الذهبي.

واحتاج البطائح لضمان حسم «الفاصلة» إلى نيل لاعبيه الأفضلية في نتائج الربعين الأول والثالث، ومن ثم الربع الرابع بواقع (21-16 و17-13 و22-20)، فيما اكتفى الوصل بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الثاني (19-14).

وضرب البطائح موعداً في 26 الجاري مع شباب الأهلي في نصف النهائي، بعد أن نجحت فرق شباب الأهلي رفقة النصر والشارقة في العبور تلقائياً إلى «مربع الذهب»، بحلولها في ختام الدور التمهيدي في المراكز الثلاثة الأولى.

. البطائح يلتقي في دور الـ4 مع شباب الأهلي 26 الجاري.