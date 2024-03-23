اعتقال روبينيو بتهمة خطرة

اعتُقِل البرازيلي روبينيو، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني السابق، في بلاده، وذلك عقب خسارته في اللحظة الأخيرة محاولته استئناف قرار سجنه تسع سنوات بتهمة الاغتصاب الجماعي قبل 10 سنوات في إيطاليا.

ورفض قاضي المحكمة العليا لويز فوكس، طلب المهاجم الدولي السابق روبينيو (40 عاماً) بوقف التنفيذ، وحكم «بإبقاء أمر الاحتجاز.. حتى يتمكن من البدء في قضاء عقوبته».

وقالت الشرطة الاتحادية في مدينة سانتوس بجنوب شرق البلاد، في بيان، إن قواتها «نفذت مذكرة اعتقال بحق روبسون دي سوزا» المعروف بروبينيو.

وتابعت: «سيخضع السجين لفحص في (المعهد الطبي القانوني) ولجلسة استماع، وسيتم إرساله إلى السجن».

وتوافد صحافيون إلى شقة روبينيو الفاخرة في غواروجا، بالقرب من سانتوس، من دون أن يتمكنوا من التقاط صور لاعتقاله، في حين بثت شبكة غلوبو في وقت لاحق مقطع فيديو يظهره داخل مركز الشرطة.