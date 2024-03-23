«فيكتوري» عينه على الصدارة في مونديال «فورمولا 1» بفيتنام

تتجه أنظار فريق فيكتوري للزوارق السريعة (فورمولا1) إلى جائزة فيتنام الكبرى (الجولة الثانية من بطولة العالم 2024)، والتي تستضيفها مقاطعة كوي نون-بينه دينه من 29 إلى 31 الجاري، بمشاركة نخبة الأبطال العالميين.

ويتطلع فريق فيكتوري إلى اعتلاء الصدارة في الجولة المقبلة، واستثمار البداية الرائعة التي سجلها في الجولة الأولى التي جرت على مياه بحيرة توبا الإندونيسية، وتمكّن فيها زورق فيكتوري 4، بقيادة المتسابق السويدي أريك ستارك، من حصد 25 نقطة أهلته لاحتلال المركز الثاني في الترتيب العام.

ويأخذ فريق فيكتوري جرعة معنوية بعودة قائد زورق فيكتوري 3 أحمد الفهيم، للمشاركة مجدداً في البطولة العالمية بعد غيابه عن الجولة الأولى، حيث يتطلع لوضع بصمة مع زميله المتميز السويدي أريك ستارك، الذي يتطلع لمشوار ناجح هذا العام، وتصدر الترتيب العام مبكراً.