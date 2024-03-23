«ظروف قاهرة» تؤجل مباراة كوريا الشمالية واليابان

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس، تأجيل المباراة بين اليابان وكوريا الشمالية، المقررة الثلاثاء المقبل، ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 بكرة القدم، وذلك بعد ساعات من إعلانه إقامة المباراة على أرض محايدة بدلاً من بيونغ يانغ.

وجاء في بيان الاتحاد الآسيوي: «المباراة بين كوريا الشمالية واليابان، المقررة في 26 مارس، لن تقام وفق ما هو مخطط لها، بسبب ظروف غير متوقعة».

وذكر البيان أنّ القرار اتخذ بعد محادثات مع الاتحاد الدولي (فيفا)، وبعد طلب الاتحاد الكوري الشمالي نقل المباراة إلى أرض محايدة لـ«ظروف قاهرة».

كما قال الاتحاد القاري إنّ القضية ستحوّل إلى اللجان المعنية في الاتحاد الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ولم يوضح البيان موعد أو مكان إقامة المباراة في المستقبل.

وكانت وكالة كيودو اليابانية أشارت سابقاً إلى أن كوريا الشمالية لن تسمح بإقامة المباراة على أرضها، بسبب مخاوف حول تفشي عدوى بكتيرية في اليابان.