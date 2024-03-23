تأهل 21 جوادا للأشواط الرئيسية في بطولة دبي الدولية للجواد العربي

انطلقت الجمعة منافسات بطولة دبي الدولية للجواد العربي، في نسختها الـ21، والمقامة بمركز دبي التجاري بمشاركة 205 خيول من 15 دولة يتنافسون في 14 فئة، على جوائز مالية تبلغ قيمتها 4 ملايين دولار.

وتضمن اليوم الأول للبطولة إقامة 9 أشواط من بينها 7 أشواط تأهيليه، بداية بشوط المهرات عمر أقل من سنة، ثم المهور عمر أقل من سنة، تلاها شوط المهرات عمر سنة وينقسم الى قسمين "أ" و"ب"، ثم شوط المهرات عمر سنتين، وشوط المهرات عمر 3 سنوات، وشوط الأفراس عمر 4-6 سنوات، وشوط الأفراس عمر 7-9 سنوات واختتمت منافسات اليوم الأول بشوط الأفراس عمر 10 سنوات وما فوق.

وتأهل من اليوم الأول 21 جواداً إلى البطولات الست "الأشواط الرئيسية" النهائية المقرر إقامتها يوم الأحد في ختام البطولة.

وتمثلت أولى نتائج اليوم الافتتاحي، في تصدر المهرة "دري روي" لمربط دبي للخيول العربية، شوط المهرات عمر سنة القسم (أ) والتي شارك فيها 12 مهرة، محققة 92.17 نقطة، وبنفس الرصيد من النقاط حلت المهرة "الأريام حرية" للشيخ خليفة بن طحنون بن حمد آل نهيان في المركز الثاني، ثم جاءت المهرة "الأريام عبور" لإسطبلات الأريام العربية في المركز الثالث برصيد 91.33 نقطة، وتأهل ثلاثتهم إلى بطولة المهرات بعمر سنة واحدة التي ستقام يوم الأحد في اليوم الختامي للبطولة.

وفي شوط المهرات عمر سنة القسم (ب)، شاركت 10 مهرات، انسحبت منهن واحدة، وفازت المهرة "شامخة الهواجر" لمالكها عبدالله ثامر ناصر المترف الحميدي بالمركز الأول برصيد 91.75 نقطة، وتلتها في المركز الثاني، "الأريام علا" لإسطبلات الأريام العربية برصيد 91.25، وجاءت المهرة "نسايم العز" من مربط العز للخيول العربية في المركز الثالث برصيد 91.08 نقطة، وتأهل ثلاثتهن إلى بطولة المهرات بعمر سنة واحدة، يوم الأحد.

أما عن الشوطين غير المؤهلين، ففازت المهرة "عجيبة البداير" للشيخ محمد بن سعود القاسمي بالمركز الأول في شوط المهرات بعمر أقل من سنة واحدة، وجاءت المهرة مها أل فهيد ملك عبدالله سعيد دلهم الهاجري في المركز الثاني، وحصلت المهرة "إم كي غزال" ملك محسن حسين عمارة، على المركز الثالث، فيما فاز المهر "فريد الحميدية" ملك علي محمد عيسى بوشهاب السويدي على المركز الأول في فئة المهور بعمر أقل من سنة، والثاني "رابي العز" لمربط العز للخيول العربية والثالث "أ.ل.أ مشهور" ملك عبدالرحمن العبدولي.

وتتضمن منافسات غداً السبت إقامة 7 أشواط تأهيلية، بداية بشوطي المهور في عامها الأول «أ» و«ب»، والمهور بعمر سنتين، والمهور بعمر 3 سنوات، وتنتقل البطولة إلى الأفحل من 4 إلى 6 سنوات والأفحل من 7 إلى 9 سنوات، والشوط الأخير للأفحل من عمر 10 سنوات فأكثر.

وأكد قصي عبيد الله المدير العام للبطولة أن النسخة الـ 21 تتسم بطابع خاص مميز كونها لأول مرة تقام خلال شهر رمضان المباراة علاوة على إقامة منافساتها ليلا، وهو ما ضاعف من تميزها وزاد من الأقبال على المشاركة فيها بدليل مشاركة 205 خيول من بينهم 6 خيول أبطال عالم، بالإضافة إلى 50 خيلا ممن سبق لهم الفوز ببطولات محلية ودولية

وأضاف: "المشاركة المحلية في هذه النسخة كبيرة ومؤثرة، ولدينا عدد من الخيول العربية الأصيلة القادرة على المنافسة على الصدارة في البطولات الست".

وأوضح أن المعرض المصاحب للنسخة الحالية من البطولة مختلف عن المعارض السابقة، حيث يعد سوقاً ومنصة تجارية محلية، تتضمن 16 شركة، لعرض وأحدث المنتجات والتقنيات في مجال الخيل والفروسية.