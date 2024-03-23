عجمان مستمر بالتفاوض مع أزارو.. والزمالك «وجهة جديدة»

كشف مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي عجمان محمد حسين عن استمرار المفاوضات مع اللاعب المغربي وليد أزارو، لتجديد عقده مع الفريق الذي كان قد انضم إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2021-2022، قادماً من الاتفاق السعودي بعقد يمتد ستة أشهر، ليتم بعدها تمديد عقده موسمين ينتهي في يونيو المقبل.

وقال محمد حسين لـ«الإمارات اليوم»: «إن المفاوضات مع وليد أزارو مازالت قائمة ولم تتوقف، خصوصاً مع بقاء ثلاثة أشهر في عقد اللاعب مع النادي، ومن الممكن أن تشهد خلالها انفراجة في مسألة تجديد العقد».

وخاض وليد أزارو مع عجمان 51 مباراة في جميع المسابقات المحلية التي لعبها منذ أن انتقل إلى قلعة «البرتقالي» في دوري أدنوك للمحترفين إلى جانب سبع مباريات لعبها في كأس رئيس الدولة.

يأتي ذلك رداً على التصريحات التي صدرت أخيراً عن وكيل أعمال اللاعب المغربي، سيد مصطفى، حول فشل المفاوضات بين لاعبه ونادي عجمان، إذ قال في تصريحات لقناة «صدى البلد» المصرية: «إن وليد أزارو سيغادر قلعة (البرتقالي) مطلع يونيو المقبل على أن يتم بعدها تحديد وجهته المقبلة بعد العروض التي تلقاها من أندية في الإمارات والسعودية وقطر وتركيا، إلى جانب نادي الزمالك المصري».

وأضاف: «لا يمكن التأكيد حالياً على انتقال وليد أزارو إلى نادٍ بعينه لأن العروض التي تلقيناها كانت جميعها شفهية، ولم يتم الدخول في تفاصيل حول مناقشة العروض، لحين انتهاء مسيرة اللاعب مع عجمان، وبلا شك فإن جميع الأندية التي رغبت في خدمات المهاجم المغربي تنتظر حتى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة للتأكد من أن اللاعب قد أصبح حراً، ووقتها سيكون التفاوض أسهل نوعاً ما». وشدد وكيل أعمال أزارو على أن اللاعب تلقى عرضاً من أحد الأندية التركية التي تفاوضت بشكل مباشر مع إدارة عجمان خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لانتقال اللاعب إليها، ولكن العرض تم رفضه لحاجة النادي إلى جهوده في ذلك الوقت. وحول عرض الزمالك المصري، قال سيد مصطفى: «بالفعل إدارة نادي الزمالك تواصلت معي في هذا الخصوص، وهناك ترحيب من جانب اللاعب للعودة إلى الدوري المصري، وتم عرض الأمر على مدرب الزمالك، البرتغالي غوميز، لإبداء رأيه النهائي في حسم الصفقة، ولكن يمكن القول إن أزارو هو الخيار الأول لنادي الزمالك في هذه الفترة».

أرقام وليد أزارو مع عجمان في الدوري

إجمالي المواسم

عدد المباريات: 47

زمن اللعب: 4222

إجمالي الأهداف: 22

البطاقات الصفراء: 6

البطاقات الحمراء: 1

موسم 2023-2024

لعب: 9 مباريات

زمن اللعب: 807

الأهداف: 5

بطاقات صفراء: 1

بطاقات حمراء: 0

موسم 2022-2023

لعب: 26 مباراة

زمن اللعب: 2335

الأهداف: 12

بطاقات صفراء: 1

بطاقات حمراء: 1

موسم 2021-2022

لعب: 12 مباراة

زمن اللعب: 1080

الأهداف: 5

بطاقات صفراء: 4

بطاقات حمراء: 0