نهائي بطولة خالد بن طناف بين «الزعيم» و«إسناد» اليوم

يسدل الستار، اليوم، على بطولة خالد بن طناف الرمضانية بلقاء فريقي «الزعيم» و«إسناد» في المباراة النهائية للمنافسات التي يستضيفها نادي بني ياس في ملاعبه الفرعية بمنطقة الشامخة، وسط حضور جماهيري غفير، خصوصاً أن البطولة تعتبر فعالية مجتمعية وحدثاً رياضياً ينتظره أهالي بني ياس سنوياً.

وكان «الزعيم» قد صعد على حساب الاتحاد الرياضي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، بعد التعادل السلبي، وهي المرة الثالثة على التوالي التي يتأهل فيها الفريق إلى النهائي بقيادة مدربه علي إبراهيم، اللاعب السابق لنادي الظفرة، وفي المقابل وصل «إسناد» إلى المباراة النهائية بفوزه على الشهامة 4-2.