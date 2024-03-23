العروبة يستقبل «سيتي» للاقتراب من «المحترفين»

يستضيف فريق العروبة ضيفه «سيتي» عند الساعة العاشرة من مساء اليوم في افتتاح الجولة 25 من دوري الدرجة الأولى.

ويبحث العروبة «المتصدر» برصيد 55 نقطة عن تحقيق الفوز، للاقتراب أكثر من الظفر بالبطاقة الأولى المؤهلة لدوري أدنوك للمحترفين، فيما يبلغ رصيد «سيتي» 10 نقاط في المركز قبل الأخير.

وتعد المباراة صعبة على الفريقين على الرغم من فارق النقاط والإمكانات الفنية بسبب رغبة «سيتي» في تحقيق أي نتيجة إيجابية في محاولة لتفادي الهبوط.

وفي مباراة ثانية ووسط ظروف متشابهة، يستضيف فريق الرمس نظيره الظفرة في مباراة يبحث فيها الفريقان عن النقاط الثلاث تحت شعار لا مجال للتفريط في النقاط، إذ ينافس الظفرة (37 نقطة) على الصعود كونه يحتل المركز الرابع، بينما يقاتل الرمس من أجل البقاء، ويبلغ رصيده 10 نقاط في المركز الأخير.

وفي بقية مباريات اليوم، يستضيف الذيد فريق غلف يونايتد، ويستقبل مصفوت فريق الحمرية.

وتستكمل المنافسات غداً بأربع مباريات، فيلتقي دبا الفجيرة مع «غلف إف سي»، ويونايتد مع التعاون، ومسافي مع العربي، والفجيرة مع الجزيرة الحمراء.