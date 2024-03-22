«الأبيض» لم يُقنع أمام اليمن رغم الفوز والصدارة

عزز المنتخب الوطني لكرة القدم صدارته في تصفيات مونديال 2026، بالفوز الثمين الذي حققه على ضيفه المنتخب اليمني أول من أمس بهدفين مقابل هدف في لقاء الذهاب ضمن الجولة الثالثة من التصفيات، على أن يلتقيا مجدداً في مباراة الإياب التي ستقام في السعودية الثلاثاء المقبل.

ورغم الفوز والصدارة حيث رفع المنتخب رصيده إلى تسع نقاط في المجموعة الثامنة، فإنه لم يقدم مستوى مقنعاً أمام اليمن، حيث جاء الفوز بصعوبة، وكان بإمكان اليمن تعديل النتيجة في أي لحظة، بجانب أن «الأبيض» لم يقدم المردود الفني المقنع رغم كل التوقعات بأن المباراة كانت في المتناول.

ولم يستفد المنتخب من تقدمه في المباراة بهدف السبق من ركلة جزاء سددها علي صالح في الدقيقة «24» بزيادة أهدافه في مرمى المنتخب اليمني وإنهاء الشوط الأول بأكثر من هدف في مرمى الحارس عبدالله السعدي، في حين أنقذ المهاجم سلطان عادل المنتخب بتسجيله هدف الترجيح في المباراة في بداية الربع الأخير من المباراة في الدقيقة «72»، بعدما كانت النتيجة تتجه للتعادل بعد تسجيل المدافع عبدالله إدريس هدفاً بالخطأ في مرماه «68».

ويتصدر المنتخب المجموعة، بينما لدى البحرين الفائز على نيبال أول من أمس بخماسية نظيفة، ست نقاط في المركز الثاني، واليمن ثالثاً بثلاث نقاط، ونيبال أخيراً من دون نقاط.

وبرزت خلال المباراة خمس ملاحظات فنية على الأداء غير المقنع للمنتخب، تمثلت في: عدم ثبات التشكيل الأساسي الذي خاض به مدرب المنتخب بينتو المباراة، بعدما ظل يتغير من مباراة إلى أخرى، بجانب أن المنتخب بدا تائهاً وعانى في غالبية فترات المباراة من مشكلات فنية، خصوصاً على صعيد الثغرات الدفاعية، لاسيما في الشوط الثاني، والذي نتج عنه تسجيل اليمن هدفاً من خطأ دفاعي للاعب المنتخب عبدالله إدريس الذي سدد الكرة في مرماه خلال محاولته إبعادها، بجانب غياب الفاعلية الهجومية لخط الهجوم، الذي لعب فيه سلطان عادل مهاجماً صريحاً، وكان هو من سجل هدف الفوز في الشوط الثاني، إضافة إلى كايو، وكذلك يحيى الغساني الذي قدم مردوداً إيجابياً وقاد العديد من المحاولات الهجومية، أبرزها الفرصة الذهبية لتسجيل هدف في الدقيقة «60».

ومن الملاحظات الأخرى، افتقاد المنتخب خلال المباراة للشخصية القوية التي تميزه، فضلاً عن أن بينتو عجز عن إيجاد الحلول الجذرية لبعض المشكلات الفنية، خصوصاً في الدفاع. يضاف إلى هذا أن سيطرة المنتخب على المباراة كانت سلبية، حيث لم يستفد منها في تعزيز النتيجة بأهداف كثيرة، بينما ظهر المنتخب اليمني في الشوط الثاني أكثر حيوية ونشاطاً، وهدد مرمى الحارس خالد عيسى بالعديد من المحاولات الخطرة، لاسيما من خلال عبدالواسع المطري.

بينتو: لست راضياً عن أداء المنتخب

قال مدرب المنتخب باولو بينتو إن الأهم بالنسبة للمنتخب أنه حسم الفوز وحافظ على الصدارة، بينما أكد في المؤتمر الصحافي: «لست راضياً عن الأداء الذي قدمه المنتخب أمام اليمن». وأضاف: «المنتخب بدأ المباراة بشكل جيد، خصوصاً عند تسجيل الهدف الأول، لكن الأداء تراجع بعد ذلك».

وتابع: «في الشوط الثاني كانت هناك أخطاء من بعض اللاعبين، ما أثر على أدائهم، خصوصاً من الناحية الهجومية، وكان بالإمكان تسجيل أكثر من هدف في الشوط الثاني، لكن لم يتم استغلال الفرص بشكل جيد». وقال أيضاً: «يبقى الأهم في هذه المباراة هو حصد النقاط الثلاث والاستمرار في صدارة المجموعة».

الملاحظات الفنية الـ 5

عدم ثبات التشكيل الأساسي للمنتخب من مباراة لأخرى.

استمرار المشكلات الدفاعية، ومنها هدف عبدالله إدريس بالخطأ في مرماه.

غياب الفاعلية الهجومية بعد فوز صعب على اليمن.

افتقاد «الأبيض» للشخصية القوية التي تميزه.

المدرب بينتو فشل في إيجاد حلول جذرية لمشكلات المنتخب.