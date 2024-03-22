روسي ودنماركية يكسبان تحدي الموانع في «ند الشبا»

فاز الروسي نيكيتا خايدوكوف، والدنماركية إيدا ماتيلد، بلقب بطولة تحدي الموانع التي أقيمت ضمن فعاليات النسخة الـ11 من «دورة ند الشبا الرياضية» التي تحمل شعار «قدرات لا حدود لها»، وتستمر حتى 31 الشهر الجاري، وتتضمن تسع ألعاب رياضية، هي: الكرة الطائرة، البادل، الجوجيتسو، المبارزة، كرة السلة للكراسي المتحركة، سباق الجري، الدراجات الهوائية، شد الحبل، تحدي الموانع.

وتمكن الروسي نيكيتا خايدوكوف من الفوز بالمركز الأول في سباق تحدي الموانع، بعد نجاحه في اجتياز 11 عائقاً موزعة على مسافة 400 متر في زمن قدره 01:59 دقيقة، متفوقاً بخمس ثوان فقط على الإماراتي عبدالله فؤاد، صاحب المركز الثاني بزمن 2:04 دقيقة، وحل الإماراتي محمد المصلحي في المركز الثالث بفارق ثانية واحدة بزمن 02:05 دقيقة.

وفي فئة السيدات، فازت الدنماركية إيدا ماتيلد روبنز ستينزغارد، بالمركز الأول بعد إنهائها السباق بزمن 02:19 دقيقة، تلتها الروسية أليسا بتروفا، في المركز الثاني بزمن 02:27 دقيقة، وحلت الروسية كوبيكو أولغا، في المركز الثالث بزمن 02:37 دقيقة. وخصصت جوائز مالية قيمة للفائزين بالمراكز الأولى تبلغ قيمتها 290 ألف درهم، إذ يحصل الفائز بالمركز الأول من فئة الرجال على جائزة قدرها 100 ألف درهم، وكذلك الفائزة بالمركز الأول من فئة السيدات تحصل على 100 ألف درهم.

من جهة أخرى، تتواصل منافسات بطولة الكرة الطائرة اليوم، بإقامة مباراتين، فيلتقي فريق الجوارح مع «إتش إم إس» في الساعة 9:15 مساء، وفريق «زعبيل 2» مع «الملك» في الساعة 11:15 مساء.

فوز مثير لـ «بلدية دبي» في الكراسي المتحركة

شهدت بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، المقامة بنادي دبي لأصحاب الهمم، إثارة كبيرة في الجولة الثانية، إذ نجح فريق بلدية دبي في قلب تأخره في الشوط الأول 14-21، إلى فوز على نظيره هيئة الطرق والمواصلات، بفارق نقطة 41-40، بفضل تألق محمد الزرعوني ووليد شحات ويوسف سعودي وراشد الزيودي وأحمد الشحي. وفاز فريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية دبي على هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) 27-12، وتغلب فريق محاكم دبي على «ماي دبي» بنتيجة 30-14، وفريق مركز وريزيدنس البستان على نظيره هيئة تنمية المجتمع بنتيجة 24-8.