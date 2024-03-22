إطلاق مبيعات تذاكر "كأس السوبر السعودية" في أبوظبي

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، انطلاق مبيعات تذاكر بطولة كأس السوبر السعودية لكرة القدم، التي تقام للمرة الأولى في أبوظبي من 8 إلى 11 أبريل المقبل، بمشاركة 4 فرق، هي الهلال، والنصر، والاتحاد، والوحدة.

وستشهد المباريات مشاركة عدد من كبار نجوم الكرة، من أبرزهم، كريستيانو رونالدو، وكريم بنزيما، إلى جانب المواهب الإقليمية مثل سالم الدوسري، وعبدالرزاق حمد الله. وتتوفر تذاكر مباريات البطولة، ابتداء من 75 درهماً عبر موقع "تكت ماسترز".