الأبيض.. «علامة كاملة» في تصفيات المونديال

حقق المنتخب الوطني لكرة القدم فوزاً ثميناً وصعباً على نظيره اليمني 2-1، أمس، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي، ضمن الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثامنة في التصفيات المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ورفع «الأبيض» بهذا الفوز رصيده إلى تسع نقاط بالفوز الثالث على التوالي، محققاً العلامة الكاملة مع ختام مرحلة الذهاب، علماً أن الإياب سيبدأ بمواجهة اليمن أيضاً الثلاثاء المقبل في السعودية.

ورغم فوزه في المباراة وسيطرته على مجريات اللعب، إلا أن المنتخب لم يظهر بالمستوى الفني المطلوب، لكنه ظهر في الشوط الثاني بأداء أفضل.

انتهى الشوط الأول بتقدم «الأبيض» بهدف نظيف من ركلة جزاء نفذها علي صالح «24»، وعادل المنتخب اليمني النتيجة «68»، بعدما سجل المدافع البديل عبدالله إدريس بالخطأ في مرمى خالد عيسى، لكن سرعان ما أحرز سلطان عادل الهدف الثاني للمنتخب الوطني «72».

واعتمد المدرب البرتغالي باولو بينتو في الخط الأمامي على المهاجم الصاعد سلطان عادل مهاجماً صريحاً، في مكان علي مبخوت الذي لم يتم اختياره في القائمة الجديدة للمنتخب، إلى جانب كل من يحيى الغساني وكايو كانيدو.