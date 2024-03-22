المنتخب الأولمبي يخسر أمام مصر في «غرب آسيا»

خسر المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم أمام نظيره المصري بهدف دون رد، أمس، على استاد الأمير عبدالله بن جلوي، ضمن مباريات الدور الأول من بطولة غرب آسيا للمنتخبات تحت 23 سنة، المقامة في مدينة الأحساء السعودية، لحساب المجموعة الثالثة.

ويلتقي «الأبيض الأولمبي» في مباراته الثانية مع المنتخب العراقي في التاسعة من مساء غد بتوقيت الإمارات، لتحديد مركزه من الخامس إلى الثامن في البطولة.

وتشارك في البطولة ثمانية منتخبات وُزعت على أربع مجموعات، من بينها المنتخب المصري المدعوّ للمشاركة، بواقع منتخبين في كل مجموعة، يتقابلان في مباراة واحدة خلال الدور الأول، على أن يتأهل الفائز منهما إلى الدور نصف النهائي، وبعدها يتأهل المنتخبان الفائزان إلى المباراة النهائية، فيما يلتقي الخاسران في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. وستقام مباريات لتحديد المراكز من الخامس إلى الثامن.