إشبيلية لم يتواصل مع رحيمي.. واتصالات سعودية «شبه رسمية»

أكد موقع «هسبورت» المغربي أن نادي إشبيلية الإسباني لم يجرِ أي خطوة رسمية للتعاقد مع نجم العين، المغربي الدولي سفيان رحيمي، ولم يتواصل مع ناديه أو وكيل أعماله.

وقال الموقع نقلاً عن مصدر مقرّب من رحيمي، إن بعض أندية الدوري السعودي تسعى إلى التعاقد مع رحيمي، في ظل وجود اتصالات شبه رسمية لضم اللاعب الصيف المقبل، في وقت يتمسك فيه نادي العين ببقاء اللاعب ولا يفكر في الاستغناء عنه.

وكان «النادي الأندلسي» قد غازل رحيمي بنشر «تدوينة» عبر حسابه الرسمي في «فيس بوك»، أرفقها بصورة اللاعب المغربي، وعلق عليها: «أطيب التهاني من الجميع في إشبيلية لنادي العين على الانتصار الملحمي أمام نادي النصر في دوري أبطال آسيا».

يذكر أن رحيمي قدّم مستويات لافتة مع العين هذا الموسم، خصوصاً في مباراتي ربع نهائي دوري أبطال آسيا أمام النصر السعودي، اللتين سجل فيهما ثلاثة أهداف.

ويمتد عقد رحيمي مع العين حتى يونيو 2025. وكان اللاعب قد قدّم مستويات رائعة خلال الفترة الماضية أقنعت مدرب المنتخب المغربي، وليد الركراكي، باستدعائه إلى قائمة «أسود الأطلس» تأهباً لمواجهتي أنغولا وموريتانيا الوديتين.

من جهة أخرى، استأنف فريق العين تدريباته، أول من أمس، استعداداً لمواجهة الشارقة في الجولة المقبلة من الدوري، عقب انقضاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون مكافأة على جهودهم في الفترة الماضية. وتغيب عن صفوف «الزعيم» مجموعة من اللاعبين الأساسيين لالتحاقهم بمنتخبات بلادهم. وكان النادي قد أعلن أخيراً بأن مهاجم الفريق عيسى خلفان، أجرى عملية جراحية ناجحة في الرباط الصليبي بمستشفى برايفيت كلينك التخصصي في النمسا، بإشراف البروفيسور كريستيان فرانك، وأنه من المقرر أن يخضع اللاعب لفترة راحة يعقبها برنامج تأهيلي بإشراف طبيب الفريق، الدكتور نيكولاس تزوروديس بعيادة النادي.

• عقد رحيمي مع العين يمتد حتى يونيو 2025.