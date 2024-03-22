كأس العالم للدراجات المائية يغازل الملا

يخوض بطل فريق أبوظبي راشد الملا تحدياً جديداً بمشاركته في الجولة الافتتاحية من بطولة العالم للدراجات المائية التي تنطلق اليوم، وتستمر حتى الأحد المقبل، بمدينة كوي نون في فيتنام.

وكان الملا قد حقق المركز الثاني في فئة الحركات الاستعراضية ضمن بطولة العالم الماضية، ويسعى إلى المنافسة القوية على اللقب هذا الموسم.

يذكر أن الملا توج بلقب البطولة خمس سنوات متتالية، ابتداء من موسم 2018 حتى 2022.