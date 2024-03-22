«يوروليغ لكرة السلة» في ضيافة دبي اليوم

تستضيف دبي لأول مرة جولة الدوري الأوروبي للجيل الصاعد في كرة السلة تحت 18 سنة (يوروليغ نيكست جنيريشن)، التي تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في (كوكاكولا أرينا)، اعتباراً من اليوم حتى بعد غد الأحد، وتهدف إلى استقطاب وتطوير المواهب الرياضية في كرة السلة.

تم الإعلان عن تفاصيل الحدث خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في قاعة (كوكاكولا أرينا)، وتحدث خلاله ديان كامينجاسيفيتش من اللجنة المنظمة المحلية مدير عام أكاديمية فالكون لكرة السلة، وروك بيزجاك مدير المسابقات في اليوروليغ، ويوجين كاراسيف المدير الأول للعلامة التجارية في أديداس، وغازي سبيل المدني رئيس قسم المؤسسات الخاصة والتراخيص بإدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي.

وتشارك في البطولة الدولية 8 فرق تتنافس للوصول إلى النهائيات التي تقام في برلين مايو المقبل، والانضمام إلى فريقي ريال مدريد (حامل اللقب)، وبرشلونة الذي حجز مقعده مبكراً.

وتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين تتنافسان بنظام الدوري، حيث تضم المجموعة الأولى كلاً من: فريق أريس ميديا ثيسالونيكي، فريق أكاديمية فالكون دبي لكرة السلة، فريق إل دي إل سي أسفيل فيلوربان، فريق راتيوفارم أولم، فيما تضم المجموعة الثانية كلاً من: فريق الجيل القادم دبي، فريق فالنسيا باسكت، فريق فيرتوس زيغافريدو بولونيا، فريق زالغيريس كاوناس.