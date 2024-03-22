1300 مشارك في انطلاق «دراجات ند الشبا» اليوم

تنطلق مساء اليوم منافسات سباق الدراجات الهوائية ضمن النسخة 11 من «دورة ند الشبا الرياضية». ويشارك في سباق الدراجات الهوائية أكثر من 1300 دراج من الإماراتيين والمقيمين، رجالاً ونساء، من الهواة والمحترفين من لاعبي الأندية الذين يشاركون في السباقات الرسمية داخل وخارج الدولة من عمر 19 سنة فما فوق. وسيكون التنافس ضمن تسع فئات.

وتقام اليوم ثلاثة سباقات لفئات أصحاب الهمم 18 كيلومتراً، والفئة المفتوحة للرجال 74 كيلومتراً، ثم فئة كبار المواطنين والمقيمين، فيما تقام غداً ستة سباقات، وفقاً لبيان اللجنة المنظمة، لفئات: الهواة الإماراتيين، الفئة المجتمعية، الفئة المفتوحة للسيدات، الفئة المجتمعية للإماراتيات، فئة الهواة للإماراتيات، ثم فئة كبار المواطنات والمقيمات.

وتنطلق اليوم أيضاً منافسات الكرة الطائرة في الصالة الرئيسة بمجمع ند الشبا الرياضي، الساعة 9:00 مساء، وذلك بمباراة زعبيل (1) مع فهود زعبيل، كما يلتقي الإمبراطور مع العميد الساعة 11:00 مساء، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى. وتشارك في بطولة الكرة الطائرة ثمانية فرق، تم تقسيمها إلى مجموعتين.

وفي منافسات كرة السلة على الكراسي المتحركة، المقامة بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم، فقد شهدت مفاجآت من العيار الثقيل، حيث نجح فريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بدبي في الفوز على «بلدية دبي»، أقوى الفرق منذ انطلاق البطولة، بنتيجة 39-32.

كما تفوق فريق شرطة دبي، حامل اللقب، على فريق هيئة الطرق والمواصلات بدبي بنتيجة 32-12، ليتصدر المجموعة الأولى بفارق النقاط عن فريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

وفي المجموعة الثانية، تصدر فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وصيف النسخة الماضية، بعد الفوز على فريق محاكم دبي بنتيجة 18-8، فيما فاز فريق ماي دبي على فريق هيئة تنمية المجتمع بنتيجة 28-16.