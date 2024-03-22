سلة «ستريت بول» تنطلق في دبي غداً

تعود بطولة «ريد بُل هاف كورت» إلى الإمارات، ضمن سلسلة تصفيات، ونهائي وطني يجمع لاعبي كرة الشارع أو الـ«ستريت بول» في إطار منافسات فرق ثلاثيّة (3 ضد 3) في كرة السلة. وتقام البطولة بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي وشركة «أرادَ» للتطوير، وتنتهي بتتويج فريقَين فائزَين للرجال والسيدات، سيمثّلان الإمارات في النهائيات العالمية للبطولة في نيويورك.

وحضر المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، كاتي باتلين اللاعبة الأميركية السابقة ومدربة في أكاديمية (NBA) في الإمارات، وطارق عبود، المدير التنفيذي لشركة سبورتس مينا، وراشد محمد عبدالله، رئيس قسم تخطيط وتنفيذ الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي.

وتنطلق تصفيات «ريد بُل هاف كورت» يوم غد، وتستمر حتى 21 أبريل المقبل. والفائز سيحظى بفرصة السفر إلى نيويورك لتمثيل الإمارات في النهائيات العالمية للبطولة، حيث سيتواجه أبطال دوليون من أكثر من 21 بلداً، بهدف الفوز وخطف اللقب الأسمى لمنافسات «ريد بُل هاف كورت».