ارتفاع وتيرة المنافسات في دورة حتا الرمضانية

ارتفعت وتيرة المنافسات في «دورة حتا الرمضانية الرياضية»، مع اقتراب المباريات من الأدوار النهائية في البطولات المختلفة، التي تنظم ضمن الحدث الرياضي الأكبر في منطقة حتا، وتقام بدعم من مجلس دبي الرياضي وصندوق فرجان سنوياً في شهر رمضان المبارك، وينظمها قطاع الألعاب الجماعية في نادي حتا الرياضي، وتشهد مشاركة واسعة من الرياضيين، وإقبالاً جماهيرياً كبيراً.

وتقام «دورة حتا الرمضانية» في الصالة الرياضية بمدرسة الظهرة للتعليم الأساسي والثانوي بمنطقة حتا، وتتضمن ثماني ألعاب رياضية، هي: كرة قدم الصالات، والكرة الطائرة للرجال والسيدات، والكرة الطائرة الشاطئية، والريشة الطائرة للسيدات، وسباق الجري 5 و3 و1.5 كيلومتر، ورفع الأثقال، ومسيرة المشي لكبار المواطنين، والرياضات الإلكترونية. وتقام اليوم مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في بطولة الكرة الطائرة، على أن تقام المباراة النهائية 28 الجاري، فيما تتواصل غداً منافسات بطولة كرة قدم الصالات التي تستمر حتى 30 منه، وتقام مسابقة رفع الأثقال يومي الخميس والجمعة 28 و29 منه، فيما يقام سباق الجري يوم 30 منه، وتستمر منافسات الرياضات الإلكترونية حتى 29 من الشهر نفسه.