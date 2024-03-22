6 جياد صنعت التاريخ في كأس دبي العالمي

يحفل تاريخ كأس دبي العالمي بست قصص ملهمة لجياد صنعت التاريخ في أقوى سباقات الخيول في العالم، والتي نافست بقوة للظفر بلقب الشوط الأقوى والأغنى على ساحة المضامير الترابية عالمياً، أبرزها الجواد «ثندر سنو» صاحب الإنجاز التاريخي بلقبين على التوالي، إلى جانب الأسطورة «دبي ملينيوم» الذي لايزال يحتفظ منذ عام 2000 بالزمن الأسرع في تاريخ الكأس التي تنطلق نسختها الـ28 في العام الحالي 2024، يوم 30 الجاري.

«الإمارات اليوم» ترصد النسخ الست، التي عكست كل منها قوة المنافسة التي لطالما حظيت بها الكأس، وسجلت بأحرف من ذهب في ذاكرة جمهور وعشاق سباقات الخيل حول العالم.

ثندر سنو.. رقم قياسي

وضع جواد فريق «غودولفين»، «ثندر سنو» بصمة تاريخية غير مسبوقة في سجلات الكأس، عندما حقق إنجازاً غير مسبوق، بعدما أصبح الوحيد الذي ينجح في حصد اللقب في نسختين على التوالي، استهلها في 2018 بانتصار باهر، بقطعه خط النهاية بزمن دقيقتين وثانية واحدة و38 جزءاً من الثانية، بفارق نصف طول عن الجواد الأميركي «وست كوت»، قبل أن يتمكن من تكرار المهمة بنجاح في نسخة 2019، بخطفه الفوز في الأمتار الأخيرة، بعدما قطع خط النهاية بدقيقتين وثلاث ثوانٍ و67 جزءاً من الثانية.

دبي ملينيوم.. بطل الألفية الجديدة

قدم «دبي ملينيوم» أحد أفضل الخيول في تاريخ السباقات، أداء مذهلاً في نسخة 2000، وكان اسمه مناسباً مع تزامن انطلاق السباق للمرة الأولى في الألفية الجديدة، ما جعل من فوزه أحد أبرز الأيام في تاريخ الرياضة الإماراتية، في نسخة انطلق خلالها تحت قيادة الفارس فرانكي ديتوري من البوابة (11)، واستطاع التقدم مبكراً، وجعل باقي منافسيه عرضة للحاق به، قبل أن يظهر معدنه القوي، بالحفاظ على الصدارة بأريحية كبيرة، وقطع مسافة 2000 متر في أقل من دقيقتين، بزمنٍ بلغ دقيقة و59 ثانية و50 جزءاً من الثانية، لايزال حتى يومنا هذا الأسرع بتاريخ «الكأس».

سيغار.. أول بطل

شهدت النسخة الأولى سنة 1996، تألق الجواد الأميركي «سيغار»، بإضافة لقب كأس دبي العالمي إلى سجل انتصاراته في سلسلة السباقات الأميركية لعام 1995، من بينها «هوليوود غولد كب»، و«جوكي كلوب»، و«غولد كب»، و«بريدرز كب كلاسيك»، ليفتتح بفوزه في دبي، قائمة الأبطال التاريخيين، في الشوط الأقوى والأغنى عالمياً على صعيد سباقات المضامير الترابية.

أنيمال كينغدوم.. سرعة عالية

حرمت الإصابة بطل سباق «كنتاكي ديربي» الأميركي لعام 2011 الجواد «أنيمال كينغدوم» من المشاركة في نسخة 2012، وانتظر حتى 2013، للقدوم إلى دبي، في نسخة كشف خلالها عن سرعته العالية منذ انطلاقة الشوط، متمكناً من تجاوز خصوم كبار من الجياد أصحاب الإنجازات، أبرزها «رويال دلتا» بطلة «الإكليبس وبريدرز كب» الأميركيين، قبل أن يتمكن «أنيمال كينغدوم» من قطع خط النهاية بدقيقتين وثلاث ثوانٍ و21 جزءاً من الثانية.

كاليفورنيا كروم.. العودة القوية

حظيت نسخة 2015 بخسارة الجواد الأميركي «كاليفورنيا كروم» السباق في أمتاره الأخيرة لحساب نجم «غودولفين» الجواد «برينس بيشوب»، قبل أن يعاود المدرب الأميركي أرشت شيرمان الدفع به في نسخة 2016 ومنح الفارس ذاته فيكتور إسبينوزا الفرصة مجدداً لقيادته، حيث لم يخيب «كاليفورنيا كروم» الآمال، واستطاع إبراز قدراته الحقيقية، بعدما تمكن في 400 متر الأخيرة من إظهار معدنه والابتعاد عن باقي الخيول المنافسة، وقطع خط نهاية السباق بالمركز الأول بدقيقتين وثانية واحدة و63 جزءاً من الثانية.

أروغيت.. أول لقب للسعودية

أهدى الجواد «أروغيت» السعودية، انتصارها التاريخي الأول في نسخة 2017، وذلك بعد أداء لافت عرف من خلاله الفارس مايك سميث كيفية قيادته لتعويض انطلاقته البطيئة، والاندفاع من المركز الأخير الذي شغله في بداية السباق بعزيمة وسرعة عالية، خصوصاً أن الفارق بينه وبين المتصدر وصل إلى 12 طولاً، قبل أن يتمكن «أروغيت» في المراحل الأخيرة من عمر الشوط من تجاوز منافسيه، والانفراد بالصدارة.