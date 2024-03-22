رمسـة مـلاعب

رادوي

استعاد مدرب فريق الجزيرة، الروماني ميريل رادوي شبابه وشارك مع لاعبيه في الحصة التدريبية التي أجراها الفريق ضمن الاستعدادات لاستئناف الدوري، وعلق الحساب الرسمي للنادي على منصة (إكس) بالقول: «مدربنا يشارك في التدريبات».

تدريبات

يخضع اللاعب الذي جرى الاستغناء عنه من قِبل ناديه منذ بداية الموسم لتدريبات شبه يومية وتحت إشراف مدرب خاص وينشرها عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، ويحظى اللاعب بدعم كبير من قبل أصدقائه اللاعبين الذين يطالبون في التعليقات بأهمية العودة إلى الملاعب.

مدرب

فضل مدرب حراس أوروبي الاستقرار في الدولة بدلاً من العودة لموطنه عقب انتهاء علاقته رسمياً مع ناديه قبل شهرين، إذ يرتبط المدرب بعلاقة وثيقة مع الإمارات كونه بدأ العمل فيها منذ عام 2015.