بالأشواط التأهيلية.. بطولة دبي الدولية للجواد العربي تنطلق غداً

تنطلق غداً الجمعة فعاليات النسخة الـ21 لبطولة دبي الدولية للجواد العربي، التي تستمر على مدار 3 أيام بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويصاحبها معرضاً للخيل.

وتتضمن منافسات أول يومين، الأشواط التأهيلية للفئات المختلفة، بينما خصصت منافسات اليوم الأخير لإقامة 6 بطولات هي بطولة المهرات بعمر سنة واحدة، وبطولة المهرات، وبطولة الأفراس، وبطولة الأمهار بعمر سنة واحدة، وبطولة الأمهار، وبطولة الفحول.

وتبدأ منافسات اليوم الأول "الجمعة" بشوط المهرات عمر أقل من سنة، ثم الأمهار عمر قل من سنة، تليها شوط المهرات عمر سنة وينقسم إلى قسمين "أ" و"ب"، ثم شوط المهرات عمر سنتين، وشوط المهرات عمر 3 سنوات، وشوط الأفراس عمر 4-6 سنوات، وشوط الأفراس عمر 7-9 سنوات وتختتم منافسات اليوم الأول بشوط الأفراس عمر 10 سنوات وما فوق.

وخصص اليوم الثاني "السبت" لمنافسات الخيول الذكور، حيث تستهل بشوط الأمهار عمر سنة وينقسم إلى قسمين "أ" و"ب"، ثم شوط الأمهار عمر سنتين، وشوط الأمهار عمر 3 سنوات، وشوط الفحول عمر 4-6 سنوات، وشوط الفحول عمر 7-9 سنوات وتختتم منافسات اليوم الثاني بشوط الفحول عمر 10 سنوات وما فوق.

ويشهد اليوم الثالث والأخير "الأحد" أشواط البطولات النهائية الست وهي المهرات عمر سنة، والمهرات عمر 2و3 سنوات، والأفراس، والأمهار عمر سنة، والأمهار عمر 2و3 سنوات، والفحول.

ويتم تحكيم الخيول من خلال خمسة أنظمة أساسية موضوعية تعتمد في التقييم وتشتمل على: الهوية العربية/ الرأس والعنق/ الجسم والانسياب/ القوائم/ الحركة، وتتأهل الخيول الحائزة على المركزين الأول والثاني في جميع أشواط الفئات العمرية، للمشاركة في البطولات لإحراز لقب البطل الذهبي والبطل الفضي والبطل البرونزي.