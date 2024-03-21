بطولة "الهوكي" الرمضانية تصل محطتها الختامية

تختتم اليوم البطولة الرمضانية للهوكي الخماسي بنسختها الثالثة، والتي ينظمها اتحاد الإمارات للهوكي بملاعب المدرسة الأمريكية للإبداع العلمي بالشارقة، ويشتمل برنامج اليوم الختامي على مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في الساعة التاسعة والنصف مساء وتجمع بين فريقي (دادا باي كينج) و(خليفة)، تليها المباراة النهائية بين (اوسكار) و(دادا باي رويال)، وأقيمت البطولة على مدار أسبوع بمشاركة 16 فريقا تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات.

وأعرب عبدالله الدح رئيس اتحاد الإمارات للهوكي عن سعادته بالنجاح الذي حققته البطولة، مشيراً إلى ان مشاركة 16 فريقاً يؤكد الزخم الكبير للعبة، وقال:" نسعى من خلال البطولات لنشر اللعبة بين المواطنين والمقيمين وعمل قاعدة كبيرة، والمحافظة على المكاسب التي تحققت في الفترة الماضية.