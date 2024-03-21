بطولة دبي الدولية للجواد العربي تنطلق غداً

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية للجواد العربي، اكتمال كل الاستعدادات لانطلاق النسخة الـ21 للبطولة يوم غد، وتستمر على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 22 إلى 24 الجاري بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويصاحبها معرض دبي الدولي للخيل.

وتُعدّ بطولة دبي الدولية للجواد العربي واحدة من أرفع بطولات الجمال على مستوى العالم، وتستقطب نخبة خيول من أنقى وأجود السلالات العربية الأصيلة، ويبلغ عددها في هذه النسخة 205 خيول من 15 دولة، تتنافس على جوائز مالية تبلغ قيمتها أربعة ملايين دولار.

وأكد زياد كلداري، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، في تصريح صحافي، أن «جميع اللجان الفنية والتنظيمية أكملت تجهيزاتها لانطلاق الحدث، الذي يتزامن للمرة الأولى مع شهر رمضان الفضيل».

وقال: «عملت اللجنة العليا المنظمة على تجهيز المرافق وإعدادها لتوفير كل المتطلبات لحضور المُلّاك ومديري المرابط والعاملين مع الخيل والجمهور».

وأشار إلى أن نسخة هذا العام تشهد مشاركة نخبة من أفضل خيول العالم، تشمل ستة خيول حاصلة على لقب بطولة العالم، الأمر الذي يجسد شكل المنافسة العالي المنتظر.

وقال: «يقام بالتزامن مع بطولة دبي للجواد العربي، معرض دبي الدولي للخيل، بمشاركة عارضين من مختلف دول العالم، ويشمل المعدات الخاصة بالخيول والفرسان، ومعدات الإسطبلات والخيول».

• تبلغ جوائز النسخة الـ21 أربعة ملايين دولار، ويصاحبها معرض دبي الدولي للخيل.