رمسـة مـلاعب

بطولة

اعتذر لاعبون كبار عن عدم المشاركة في بطولة دولية في لعبة فردية، وذلك بسبب ضعف المقابل المالي المُخصص للفائزين، مقارنة بالسنوات الماضية، إذ تم تقليص قيمة جوائز البطولة بنسبة بلغت 70%.

«عُمرة»

استغلّ ثنائي شباب الأهلي، سالمين خميس، وعبدالله النقبي، فترة التوقف الحالية، وتوجها إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة خلال الشهر الفضيل، إذ نشر كل منهما على حسابه الخاص في منصّة «إكس» صورة لهما بملابس الإحرام.

انفصال

تبدو العلاقة بين اللاعب العربي الكبير وناديه في طريقها للانفصال بنهاية هذا الموسم، بعد أن رفض اللاعب ووكيله العروض المالية التي قدمها النادي في الأيام الماضية لتجديد العقد لموسمين، إذ يرغب اللاعب في الرحيل.