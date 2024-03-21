«اليد» و«البادل» في محطة الإعداد الأخيرة لـ «الألعاب الخليجية للشباب»

دشنت الاتحادات الرياضية المختلفة محطات استعداداتها الأخيرة لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، التي تقام منافساتها في مختلف إمارات الدولة، من 16 أبريل إلى الثاني من مايو المقبلين، بمشاركة 3500 رياضي ورياضية تحت شعار «خليجنا واحد.. شبابنا واعد». وأعلن اتحاد كرة اليد أن المرحلة الأخيرة من استعدادات منتخب الإمارات للأشبال، ستنطلق بعد غد، وتستمر التدريبات بشكل يومي، وسيخوض خمس مباريات ودية في المرحلة الأخيرة من الإعداد، اعتباراً من 28 الجاري.

كما أعلن اتحاد البادل أن التحضيرات تتواصل منذ يناير الماضي لمنتخب البادل، حيث تستضيف أكاديمية اتحاد الإمارات للبادل استعدادات المنتخب بقيادة المدرب سيرجيو إيكاردو. وتتضمن التحضيرات إلى جانب برنامج التدريبات، مشاركة لاعبي المنتخب في عدد من البطولات المحلية، إضافة إلى دورة ند الشبا الرياضية المقامة حالياً.