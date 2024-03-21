المنتخب يطلب العلامة الكاملة في تصفيات المونديال أمام اليمن

يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم في الساعة الـ10 مساء اليوم على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي، مواجهة مهمة أمام ضيفه المنتخب اليمني في لقاء الذهاب ضمن الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثامنة في تصفيات مونديال 2026.

ويأمل المنتخب من خلال هذه المواجهة تحقيق أهداف عدة، أبرزها تعزيز صدارته للمجموعة ببلوغ النقطة التاسعة، وتحقيق الفوز الثالث على التوالي، والحفاظ على العلامة الكاملة، إلى جانب الظهور المميز في هذه المباراة ومصالحة جماهيره ومحو إخفاقه الأخير في بطولة آسيا التي أُقيمت في قطر يناير الماضي، وودعها من ثمن النهائي. وتأتي أهمية المباراة كون الفوز فيها سيعزز من موقفه، ويقترب من حصد بطاقة التأهل للدور المقبل.

وفي المجموعة ذاتها يلتقي اليوم أيضاً منتخبا البحرين ونيبال.

ويراهن المنتخب على جاهزية لاعبيه من الجوانب البدنية والفنية والمعنوية كافة، إذ استعد جيداً لهذه المباراة بعدما خضع لمعسكر إعداد داخلي قصير اطمأن فيه الجهاز الفني بقيادة المدرب بينتو على جاهزية اللاعبين.

ويتصدر المنتخب ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط، بينما البحرين ثانياً بثلاث نقاط، ومثلها لليمن رابعاً، ونيبال أخيراً بدون نقاط.

ويغيب الهداف التاريخي للمنتخب علي مبخوت في هذه المباراة، كونه لم يتم استدعاؤه في القائمة الأخيرة للمنتخب، والتي ضمت 26 لاعباً، ولم تشهد تغييرات كبيرة، باستثناء ضم لاعب عجمان عصام فائز لأول مرة.

وتاريخياً تواجه المنتخب مع اليمن في مناسبات عدة، آخرها في كأس الخليج العربي 24 التي أقيمت في قطر عام 2019، وانتهت بفوز «الأبيض» بثلاثية نظيفة، وسجل المهاجم علي مبخوت الأهداف الثلاثة.

في المقابل، فإن المنتخب اليمني اختتم بدوره تحضيراته للمباراة بقيادة مدربه الجزائري نور الدين ولد علي، إذ أقام معسكراً في مدينة الخبر السعودية، ويضم في صفوفه مجموعة من اللاعبين الشباب الذين ظهروا بمستويات مميزة في الفترة الماضية. وكان اليمن خسر أمام البحرين بهدفين نظيفين، بينما فاز على نيبال بالنتيجة نفسها.

• يتصدر المنتخب المجموعة الثامنة بست نقاط، بعد الفوز في أول جولتين على نيبال والبحرين.