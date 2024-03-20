عبد العزيز بن حميد يكرم الفائزين في سباق الدراجات الهوائية في دورة عجمان

اختتم سباق الدراجات الهوائية "ضد الساعة" لمسافة 6 كيلومترات، في السباق الذي أقيم بمضمار الصفيا ضمن النسخة الرابعة من الدورة الرياضية لحكومة عجمان التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي، بمشاركة واسعة من الرجال والسيدات من مختلف الجنسيات والأعمار، وبحضور الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري.

وتوج الإماراتي محمد أحمد المطيوعي بطلاً لسباق فئة المجموع العام رجال، وجاء في المركز الثاني السلوفيني جاريجا بول، وحل بلواش من المغرب في المركز الثالث، وحصد حسن سلطان المركز الأول من فئة المجموع العام رجال مواطنين، يليه حمد الصابري في المركز الثاني، وحل ثالثاً أحمد المنصوري.

وفازت الإماراتية صفية الصايغ بالمركز الأول في فئة المجموع العام إناث، وحلت السوريتان روبا عمر وصبا حسين في المركزين الثاني والثالث على التوالي، وفي فئة المجموع العام إناث مواطنات توجت غاية المحرزي بالمركز الأول، وحلت مروة سلمان ثانياً، فيما جاءت موزة المنصوري في المركز الثالث.



وفي فئة الدوائر الحكومية فاز أحمد النقبي بالمركز الأول، وجاء خالد أحمد في المركز الثاني، ثم سيف النعيمي ثالثاً، وسيطرت الإمارات على المراكز الثلاثة الأولى في فئة أصحاب الهمم بفوز أحمد البدواوي بالمركز الأول، وعبد الله البلوشي ثانياً، وسالم الجنيبي في المركز الثالث، وفي سباق الفرق فاز فريق شرطة عجمان (أ) بالمركز الأول، فيما جاء شرطة عجمان (ب) في المركز الثاني.

وفي ختام السباق كرم الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي الفائزين في مختلف الفئات، بحضور عادل الهاشمي مالك لافيش للعطور.

ومن جانب آخر انطلقت في مركز عجمان الإبداعي منافسات بطولة الألعاب الشعبية بمشاركة الدوائر الحكومية وجميع فئات المجتمع حيث جرى التنافس على سلسلة من الألعاب التراثية في مرحلة التصفيات وهي ألعاب الكرابي والميت والشاع وشد الحبل والخيشة.

وتصدر فريق القيادة العامة لشرطة عجمان A المجموعة الأولى برصيد 14 نقطة، وجاء فريق الكمين ثانياً برصيد 13 نقطة، فيما احتل القيادة العامة لشرطة عجمان B المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

وتستكمل منافسات التصفيات غداً بمباريات المجموعة الثانية والتي تضم فرق الإدارة العامة للدفاع المدني والكوماندوز وشباب الزهراء، حيث يخوض كل فريق مباراتين في كل لعبة بمجموع 10 مباريات لكل فريق.

ومن جانب آخر يلتقي الخميس في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة كرة القدم فريقا القيادة العامة لشرطة عجمان ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري ضمن المجموعة الثانية، ويسعى فريق الشرطة لتحقيق الفوز الثالث توالياً والتأهل بالعلامة الكاملة، وبالمقابل يسعى فريق دائرة الأراضي الذي يدخل للمباراة برصيد نقطة واحدة لتعويض خسارته في الجولة الماضية وتحقيق فوز يقوده للحاق بركب المتأهلين للدور التالي.

وفي مواجهة ثانية لحساب المجموعة الثالثة يخوض جهاز الرقابة المالية الذي يملك نقطتين مباراة حاسمة في مواجهة جامعة عجمان متذيل ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط، في حين يلتقي في المباراة الثالثة فريق مصرف عجمان الذي يدخل للمباراة برصيد 3 نقاط بفريق الإدارة العامة للدفاع المدني بنفس الرصيد في مواجهة متكافئة لحساب المجموعة الأولى.