باولو بينتو: نتطلع إلى الفوز وتعزيز صدارتنا للمجموعة

أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، البرتغالي باولو بينتو، جاهزية الأبيض لخوض مباراة الغد أمام منتخب اليمن ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة، مشيراً إلى أن المنتخب يدخل المباراة بطموح الفوز وتعزيز صدارته للمجموعة الثامنة.

وقال باولو بينتو خلال المؤتمر الصحفي التقديمي الذي عُقد اليوم بحضور مختلف وسائل الإعلام :" ينتظرنا تحد كبير أمام اليمن، نطمح إلى تقديم أداء مختلف والحصول على النقاط الثلاث، وهو نفس هدف الفريق المنافس، الذي يخوض التحدي مع مدربه الجديد".

من جانبه، أكد لاعب المنتخب بدر ناصر أهمية تحقيق الفوز في مباراة الغد أمام اليمن بهدف مواصلة سلسلة الانتصارات في التصفيات والاقتراب أكثر من حسم التأهل إلى الدور المقبل.

ودعا بدر ناصر جماهير الأبيض إلى الحضور وتشجيع اللاعبين، والشد من أزرهم في المباراة، مشيراً إلى أن الجمهور الإماراتي يلعب دوراً في مهماً في تحفيز اللاعبين.