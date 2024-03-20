أكثر من 200 ألف درهم جوائز"ستايل ستيكس" في أمسية كأس دبي العالمي

أعلن نادي دبي لسباق الخيل، عن جوائز يزيد مجموعها على 200 ألف درهم في مسابقات ستايل ستيكس خلال أمسية كأس دبي العالمي، برعاية إعمار، والتي تجرى في ميدان يوم 30 الجاري.

وبينما تتنافس الخيول بقوة على أرض المضمار، تجري منافسات ناعمة أخرى في ردهات مضمار ميدان، عبر مسابقات ستايل ستيكس لاختيار أفضل الأزياء، ويمكن لرواد الأناقة التنافس في خمس فئات؛ أفضل سيدة أنيقة، أفضل رجل أنيق، أفضل ثنائي أنيق، أفضل زي تقليدي، وأفضل قبعة.

وسيتولى مجموعة من خبراء الموضة في دبي اختيار الفائزين، حيث يتولى تحكيم ستايل ستيكس كل من كيلي لوندبرغ، خبيرة العلامات التجارية الشخصية، وغاري سويني، مدير العلامة التجارية والتصميم للرعاة أسكوت آند تشابلز، وإيفلين ماكديرموت، مؤسس إيفلين ماكديرموت لصناعة القبعات، وآخرين.