«البصمة الرياضية» تبحث ملفات المرشحين

بدأت عملية التحكيم لملفات المترشحين من الأفراد والمؤسسات للنسخة الخامسة من جائزة «البصمة الرياضية» التي يتم منحها سنوياً بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي ومؤسسة وطني الإمارات، وذلك ضمن فئات «جائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني» وتحت شعار «قدرات بلا حدود».

وتمت إضافة جائزة البصمة الرياضية لفئات «جائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني» بداية من الدورة السابعة للجائزة، لنشر ثقافة العمل الإنساني، ودعم روح العطاء للمجتمع من خلال الرياضة، وكذلك تعزيزاً لمكانة العمل الاجتماعي التطوعي في القطاع الرياضي، وتتم سنوياً دعوة المؤسسات الرياضية والمجتمعية والأفراد، لتقديم ترشحهم للفوز بالجائزة وفق محور التنافس «مسؤولية العمل الإنساني في القطاع الرياضي»، الذي يشمل المبادرات المجتمعية التي تحقق الأهداف الإنسانية والمجتمعية للرياضة، بحيث يكون لتلك المبادرات أثرها الإيجابي في القطاع الرياضي.

وسيتم تكريم الفائز بجائزة البصمة الرياضية خلال احتفالية تكريم الفائزين بجميع الفئات ضمن الدورة الـ11 لجائزة وطني الإمارات المقررة في 28 أبريل المقبل، لينضم الفائز إلى قائمة الفائزين بالنسخ الأربع الماضية من جائزة البصمة الرياضية التي أصبحت تحتل مكانة مرموقة بين الجوائز السنوية التي يتم منحها في الدولة، كما أصبحت حلماً للجميع للفوز بها سواء من الأفراد من مختلف الجنسيات أو المؤسسات الكبرى العاملة في القطاع الرياضي أو الداعمة للرياضة.

ونالت شرف الفوز بالنسخة الأولى من جائزة البصمة الرياضية مجموعة «لاند مارك» التجارية الكبرى، تقديراً لدور المجموعة في التوعية بأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني لجميع فئات المجتمع، وكذلك تنظيم فعالية مسيرة المشي السنوية لمحاربة السكري، بمشاركة الآلاف من مختلف الجنسيات والأعمار.

فيما فازت شركة «نخيل» بالنسخة الثانية من الجائزة، بفضل مبادراتها المستمرة لتعزيز أسلوب حياة متوازن للمجتمع من خلال توفير المرافق الرياضية العصرية التي تعد جزءاً أساسياً في مجتمعات نخيل، حيث تضم مسارات مخصصة لرياضة الدرّاجات الهوائية والجري وملاعب رياضية وحدائق، ما يوفر الأماكن المثالية للجميع بين سكانها البالغ عددهم 300 ألف نسمة، كما قامت منذ تأسيسها برعاية واستضافة الأحداث الرياضية الدولية المرموقة، كما تدعم نخيل سنوياً تحدي دبي للياقة البدنية 30x30 بعدد من الفعاليات الرياضية واللياقة البدنية للموظفين على مستوى الشركة، فضلاً عن الفعاليات المجتمعية المجانية ومناطق الجذب للمقيمين على مدار الحملة التي تستمر لمدة شهر سنوياً.

وفازت مجموعة «الخيّاط للاستثمار» بالنسخة الثالثة من الجائزة، لمبادراتها في نشر ممارسة الرياضة في المجتمع، وتقديم المعدات والأجهزة الحديثة، لتحقيق ذلك الهدف، فيما ذهبت الجائزة في نسختها الرابعة إلى نجم الكرة العالمية، الفرنسي مامادو ساكو اللاعب السابق في أهم الأندية الأوروبية، وفي مقدمتها ليفربول وباريس سان جيرمان وكذلك المنتخب الفرنسي لكرة القدم، وذلك تقديراً لجهوده من خلال مبادرة «أمساك» الخيرية التي أسسها لدعم المحتاجين، وتشييد الملاعب في قارة إفريقيا، وكذلك دعم المؤسسات الخيرية ذات النفع العام، ومن بينها مؤسسة «نور دبي»، حيث سخّر علاقاته الطيبة مع اللاعبين العالميين والمؤسسات العامة ونجوميته، لجمع المال لدعم المشاريع الخيرية والمحتاجين في المجال الرياضي والإنساني في قارة إفريقيا وغيرها، وأصبح نموذجاً يُحتذى لبقية اللاعبين والمشاهير حول العالم.

• الجائزة ضمن فئات «جائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني» وبشعار «قدرات بلا حدود».

• 28 أبريل المقبل موعد تكريم الفائزين.