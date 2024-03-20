شباب الأهلي يودع «سلة غرب آسيا»

ودّع فريق نادي شباب الأهلي لكرة السلة منافسات النسخة الثانية من دوري «سوبر غرب آسيا»، بخسارته أمام مضيفه المحرق بنتيجة (82-89)، في المباراة الثالثة والفاصلة، أول من أمس، ضمن الدور التكميلي المؤهل إلى نصف نهائي المنطقة الخليجية.

ودفع شباب الأهلي ضريبة غالية للغيابات المؤثرة جرّاء الإصابة، خصوصاً في مواجهتي إياب و«فاصلة» الدور التكميلي، بعدما تقدم «فرسان دبي» بالفوز ذهاباً في المنامة (97-87)، قبل أن يتأثر شباب الأهلي بالغيابات، ويخسر موقعة الإياب في دبي (75-116)، ما فرض على الفريقين وفق نظام البطولة اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة في المنامة عرف من خلالها المحرق كيفية العبور إلى دور نصف النهائي.

وافتقد شباب الأهلي في موقعة «الفاصلة»، خدمات صانعي ألعاب الفريق سعيد مبارك وطلال سالم، بجانب الجناحين والشقيقين أحمد وحامد مبارك، ما سهل المهمة أمام المحرق ليكون الطرف الأفضل بالمباراة.

وعلى الرغم من تبادل الفريقين التقدم في 11 مناسبة، فإن خطورة البحرينيين بدت واضحة في قدرتهم على استثمار غياب صانع ألعاب شباب الأهلي، وتحويل الكرات الضائعة لـ«الفرسان»، وتسجيل لاعبي البحرين منها 17 نقطة لمصلحتهم، بجانب تحقيقهم 18 نقطة من الفرصة الثانية (الكرة المرتدة عن السلة).

وعرف المحرق كيفية ضمان فوزه بالمباراة بنيله الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثالث ومن ثم الربع الرابع بواقع (27-20 و21-19 و24-22)، فيما اكتفى لاعبو شباب الأهلي بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الثاني (20-17).

وأهدى الانتصار فريق المحرق، إكمال أضلاع المربع الذهبي، والتأهل لملاقاة مواطنه المنامة الذي حجز برفقة الكويت الكويتي مبكراً بطاقتي العبور إلى هذا الدور بانتزاعهما صدارة مجموعتي الدور التمهيدي، مع العلم أن الكويت سيواجه في نصف النهائي مواطنه فريق كاظمة، بعدما استطاع الأخير حجز مقعده بفوزه في موقعتي ذهاب وإياب الدور التكميلي على حساب الريان القطري بواقع (69-61) و(78-77) على التوالي.

يذكر أن شباب الأهلي استطاع في نسخة العام الماضي بلوغ الدور نصف النهائي عن المنطقة الخليجية، ومواصلة مشواره إلى المرحلة النهائية التي أقيمت بدبي في يونيو 2023.