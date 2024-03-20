الجزيرة أفضل «مضيف».. والوصل أحسن «ضيف» في دوري الجماهير

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن الفائزين بمبادرة «دوري الجماهير» في الجولة الـ16 لدوري أدنوك للمحترفين لموسم 2023-2024، تحفيزاً للمشجعين على دعم ومساندة أنديتهم على مدار الجولات.

وفاز بالمركز الأول في فئة «النادي المضيف» نادي الجزيرة، بجائزة قيمتها 60 ألف درهم، فيما حصل نادي عجمان على المركز الثاني في الفئة نفسها، بجائزة قيمتها 40 ألف درهم.

وعلى صعيد فئة «النادي الضيف»، حصد نادي الوصل المركز الأول، بجائزة قيمتها 40 ألف درهم، فيما حصل نادي العين على المركز الثاني في الفئة نفسها بجائزة قيمتها 30 ألف درهم.