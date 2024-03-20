«الأبيض الأولمبي» يواجه مصر في «غرب آسيا» اليوم

يلتقي المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم في الساعة الـ12 من مساء اليوم مع نظيره المصري، في بطولة اتحاد غرب آسيا الخامسة للمنتخبات تحت 23 سنة، المقامة في مدينة الأحساء السعودية لحساب المجموعة الثالثة.

واستعد «الأبيض الأولمبي» للبطولة بإقامة معسكر داخلي قصير في دبي، أجرى خلاله عدداً من الحصص التدريبية بقيادة مارسيلو برولي، وجهازه المساعد بمشاركة 26 لاعباً هم: راكان وليد، مبارك أحمد، أحمد الحمادي، محمد الوافي، وأحمد فوزي (الجزيرة)، حمد المقبالي، محمد يوسف، محمد المنصوري، خليفة خميس (شباب الأهلي)، سعيد المقدمي وحمدان البشر (الفجيرة)، خميس المنصوري (بني ياس)، أحمد مال الله (يونايتد)، مايد الطنيجي، عبدالله البلوشي، علي عبدالعزيز (النصر)، محمد المازمي، حمدان العامري، سلطان البدواوي (حتا)، وليد المحرزي، ياسر حسن (اتحاد كلباء)، خالد البلوشي (العين)، عبدالله أحمد (الوحدة)، فهد بدر (الإمارات)، عبدالله الرئيسي (عجمان)، مايد الكاس (الشارقة).

من جهته، قال مدير المنتخب الأولمبي، سالم اليعقوبي: «تمثل بطولة اتحاد غرب آسيا محطة مهمة من محطات الإعداد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا المقررة في قطر الشهر المقبل، والمؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، كما أنها فرصة للجهاز الفني الجديد للتعرف إلى إمكانات اللاعبين بشكل أكبر».